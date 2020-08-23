Звезда «Полицейского с Рублевки» Ирина Вилкова родила после задержания в центре Москвы
Фото: Instagram/ @iravilkova
Даже на крайних сроках беременности эпатажня актриса Ирина Вилкова не прекращала вести активный образ жизни. В субботу девушка вообще решила отправиться в центр Москвы на одиночный пикет, чтобы поддержать политика Алексея Навального. Столичные полицейские политические взгляды Ирины не оценили и вместе с подругой Яной Трояновой забрали ее в отделение. Там у актрисы отошли воды и начались первые схватки.
Ирину на скорой доставили в роддом. Сегодня актриса вышла на связь с подписчиками и сообщила, что все завершилось благополучно: «Пацан приземлился!» — рассказала поклонникам Вилкова у себя в сторис.
Ответила Ирина и тем, кто раскритиковал ее за «необдуманный» выход на пикет. «За мирные одиночные пикеты нас никогда не задерживали. Мы пошли гулять, мне нужно было гулять, потому что последняя неделя. Кто же знал, что так произойдет?» — рассказала актриса.
Имя ребенка Вилкова подписчикам не раскрыла, хотя по дороге в роддом шутила, что теперь обязана называть сына Алексеем.
Фото и видео: Instagram
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