Звезда «Полицейского с Рублевки» Ирина Вилкова родила после задержания в центре Москвы

Ирину на скорой доставили в роддом. Сегодня актриса вышла на связь с подписчиками и сообщила, что все завершилось благополучно: «Пацан приземлился!» — рассказала поклонникам Вилкова у себя в сторис.

Ответила Ирина и тем, кто раскритиковал ее за «необдуманный» выход на пикет. «За мирные одиночные пикеты нас никогда не задерживали. Мы пошли гулять, мне нужно было гулять, потому что последняя неделя. Кто же знал, что так произойдет?» — рассказала актриса.

Имя ребенка Вилкова подписчикам не раскрыла, хотя по дороге в роддом шутила, что теперь обязана называть сына Алексеем.