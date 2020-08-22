Алексея Навального перевезли на лечение в Германию: новые подробности

Едва ли не вся Россия следит за новостями о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального. 20 августа блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву — самолет экстренно сел в Омске, где Алексея госпитализировали в отделение токсикореанимации больницы скорой помощи с признаками отравления неизвестным веществом. Позднее появилась информация о том, что политик находится в коме и подключен к ИВЛ. Команда Навального связалась с немецкими медиками, которые прислали в Омск специализированный борт, чтобы перевезти политика в Берлин. По правилам немецкой авиации, пилотам необходим отдых после длительного перелета, поэтому, исходя из состояния здоровья пациента, полет перенесли на утро субботы. Ранним утром 22 августа самолет отправился в Германию и, как сообщает Reuters, благополучно приземлился в немецкой столице, Навального доставили в клинику «Шарите». Глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, помогший организовать перевозку, сообщил, что состояние пациента вызывает сильное беспокойство.

Тем временем, Минздрав Омской области озвучил результаты анализов оппозиционера: «Можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин».

Напомним, как сообщала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, незадолго до вылета из Томска оппозиционер выпил чай в кофейне в аэропорту. Уже на борту самолета блогер потерял сознание. Сторонниками Навального высказывалась версия о его отравлении, однако омские врачи опровергли ее.