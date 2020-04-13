Звезда «Папиных дочек» похвасталась бесконечными ногами в стильной фотосессии во время самоизоляции

«Красотуля», «Даша, а вы что без подушки? Не поддерживаете флешмоб? Ну и правильно! Так даже лучше!», «Ты классная», «Самая лучшая», «А такие офигенные фотки — это законно?», — написали Дарье комплименты в комментариях.

На днях Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына Артура, которого назвала в честь мужа Артура Смольянинова. В семье актеров растет еще и полуторагодовалый сын Марк.