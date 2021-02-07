Звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный — о любви и маме: «Жить не хотелось»

«Мама... ты знаешь, любовь... она такая, беспощадная... Мам, мне 33 скоро, я уже кое что повидал, и от той самой любви, мне бывало так дерьмово, что и жить вовсе не хотелось... говорят это все лишь чувства, надо понять и тебя отпустит, ага, а чего тогда лежа на песке, заливаясь солеными как Балтийское море слезами, иссыхаешь... вес улетучивается как и нервные клетки, покруче чем на самой лучшей диете... а боль, настоящая, физическая... вот тебе и чувства... Мам, я был счастлив! Ты не думай, не только горечь потерь я вкушал, но и счастья лучи касались моей кудрявой головы! Бывало так, что казалось, парю над землей... но все эти конструкции оказались недолговечны... Толи я романтик, и мне все нового подавай, (хотя я давно уже все от головы пускаю, умею до атомов все разобрать, и собрать как надо) Толи все это «не настоящее» А как понять? Кто то говорит, любовь - это когда при одном взгляде, молния! И все тебя больше нет, есть Вы! Ты и Она! Ну... было и такое... но как показала практика, эта конструкция самая не надёжная и болезненная, при постоянном желании развалиться на части. Кто то говорит, что любовь, это покой, когда мир и лад, нет конфликтов и бурь, когда вы взглядами встретились и молча все поняли! Когда с ней намного лучше чем без нее, но нет ошейников и слепого служения... об этом не знаю, такого со мной не случалось... Мам, знаешь что такое любовь для меня? А вот она, на фото... Я, спустя 12 лет, не смотря на все страхи, у тебя на руках, вредный, толстый бутус, который только и делал что ел да вредничал, не слушался и болтал без умолку... А ты меня на руки взяла, к сердцу прижала... и я растаял... Мам, ведь и сейчас так, я тебе голову на колени кладу, ты гладишь и я засыпаю, ни страхов, ни проблем... тепло и покой... забота и непоколебимая верность, преданность, что бы с этим миром и нами не случилось... Мамина любовь... знаю, какой это дар и какое непростое бремя! Ведь это не снять ни как тяжелый рюкзак, чтоб передохнуть, не как сердечный спазм валокордином... это часть тебя и часть меня! Это Мы! Мам, я знаю что такое любовь... Любовь — это Ты... Спасибо, что подарила мне жизнь!»

К слову, недавно мы писали, как звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала фотосессию в стиле сафари. Дарья Мельникова выложила фотографии с фотосессии в стиле сафари, сидя дома на карантине — ранее у нее подтвердили коронавирус.