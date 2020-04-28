Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала «честное» карантинное селфи

К слову, недавно Дарья откровенно рассказала о том, почему она решила отрезать волосы, а потом и вовсе побриться налысо. «Желание перемен. Может быть, бунт. Знаете... Все-таки двое детей... Такой бунт после рождения первого ребенка — мне тогда отчаянно хотелось всем доказать, что я все еще актриса, девушка. А с рождением второго сына, наоборот, пришло согласие с этой ролью. Но все равно понадобилось обновление. Захотелось скинуть какой-то балласт... <...> Я почему-то всю дорогу сопротивляюсь женственности. У меня перед глазами потрясающая ролевая модель — моя мама, она невероятная красотка. Я много от нее беру. Но во мне живет и какой-то бунтарский дух. Иногда хочется быть мягкой, нежной. А пацанка, которую их меня не выкурить уже никогда, почему-то идет против», — призналась актриса в интервью Psychologies.