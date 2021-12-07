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Звезда «Молодежки» Светлана Антонова в годовщину свадьбы показала редкие семейные фото

Актриса Светлана Антонова посвятила супругу — режиссеру и актеру Александру Жигалкину трогательный пост. Она рассказала, как проходила их свадьба 8 лет назад, и поделилась с подписчиками редкими кадрами из семейного альбома.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Свадьба Александра Жигалкина и Светланы Антоновой

Фото: www.instagram.com/sveta_ant

Актриса Светлана Антонова, известная по фильмам «Молодежка», «Нелюбимый», «Морской патруль» и многим другим, вышла замуж за сценариста и режиссера Александра Жигалкина в 2013 году. К тому времени пара уже воспитывала маленькую дочь, а у Светланы еще была дочь от первого брака.

«Мы в трудах и заботах только к вечеру вспомнили о нашей годовщине свадьбы! Давненько-то было, но очень весело! Иногда даже говорим другу другу в шутку: "Может, поженимся? Ааааа! Ну да! Мы ж уже женаты". С праздником, дорогой мой, неповторимый, любимый, талантливый до небес, обожаемый мой муж. Перспективы мы наметили давно — жить долго и счастливо! Пусть так и будет», — посвятила Светлана супругу нежные слова.

Нынешний брак для Светланы второй, а для Александра Жигалкина третий. От первого супруга, актера Олега Долина, у Антоновой есть 17-летняя дочь Мария. А у Жигалкина, кроме троих общих с женой детей, есть взрослая дочь Полина, которую ему родила экс-супруга Дарья Повереннова.

Фото и видео: Instagram, Vladimir Myshkin, Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

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