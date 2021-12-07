Звезда «Молодежки» Светлана Антонова в годовщину свадьбы показала редкие семейные фото
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Фото: www.instagram.com/sveta_ant
Актриса Светлана Антонова, известная по фильмам «Молодежка», «Нелюбимый», «Морской патруль» и многим другим, вышла замуж за сценариста и режиссера Александра Жигалкина в 2013 году. К тому времени пара уже воспитывала маленькую дочь, а у Светланы еще была дочь от первого брака.
«Мы в трудах и заботах только к вечеру вспомнили о нашей годовщине свадьбы! Давненько-то было, но очень весело! Иногда даже говорим другу другу в шутку: "Может, поженимся? Ааааа! Ну да! Мы ж уже женаты". С праздником, дорогой мой, неповторимый, любимый, талантливый до небес, обожаемый мой муж. Перспективы мы наметили давно — жить долго и счастливо! Пусть так и будет», — посвятила Светлана супругу нежные слова.
Нынешний брак для Светланы второй, а для Александра Жигалкина третий. От первого супруга, актера Олега Долина, у Антоновой есть 17-летняя дочь Мария. А у Жигалкина, кроме троих общих с женой детей, есть взрослая дочь Полина, которую ему родила экс-супруга Дарья Повереннова.
Фото и видео: Instagram, Vladimir Myshkin, Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomokhov/ Global Look press