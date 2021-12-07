Звезда «Молодежки» Светлана Антонова в годовщину свадьбы показала редкие семейные фото

«Мы в трудах и заботах только к вечеру вспомнили о нашей годовщине свадьбы! Давненько-то было, но очень весело! Иногда даже говорим другу другу в шутку: "Может, поженимся? Ааааа! Ну да! Мы ж уже женаты". С праздником, дорогой мой, неповторимый, любимый, талантливый до небес, обожаемый мой муж. Перспективы мы наметили давно — жить долго и счастливо! Пусть так и будет», — посвятила Светлана супругу нежные слова.