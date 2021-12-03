Дарья Повереннова откровенно рассказала о том, что она делала со своим лицом

Как заявила сама звезда сериалов «Наперекор судьбе» и «Дожить до любви», она часто поддается нападкам со стороны недоброжелателей, которые пытаются уличить ее в пластике лица. Именно поэтому Дарья Повереннова решила расставить все точки над «i» и подробно расписала своей аудитории, какими хитростями пользуется для своего преображения.

«Мое лицо в 49 лет - это работа моя и косметолога, — откровенно заявила актриса, — Конечно, я хочу исправить недостатки кожи и иметь четкий овал лица. И поверьте, это достигается не только при помощи хирурга. Мне нравятся мало инвазивные процедуры: рассасывающиеся нити и инъекции гиалуроновой кислоты. С ее помощью можно подкорректировать какие-то возрастные изменения»