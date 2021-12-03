Дарья Повереннова откровенно рассказала о том, что она делала со своим лицом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @dpoverennova
Как заявила сама звезда сериалов «Наперекор судьбе» и «Дожить до любви», она часто поддается нападкам со стороны недоброжелателей, которые пытаются уличить ее в пластике лица. Именно поэтому Дарья Повереннова решила расставить все точки над «i» и подробно расписала своей аудитории, какими хитростями пользуется для своего преображения.
«Мое лицо в 49 лет - это работа моя и косметолога, — откровенно заявила актриса, — Конечно, я хочу исправить недостатки кожи и иметь четкий овал лица. И поверьте, это достигается не только при помощи хирурга. Мне нравятся мало инвазивные процедуры: рассасывающиеся нити и инъекции гиалуроновой кислоты. С ее помощью можно подкорректировать какие-то возрастные изменения»
Также она рассказала, что делала ботокс, однако он не принес должного результата и не смог избавить от появившихся с годами морщин. А что касаемо губ — Дарью Повереннову они устраивают. «Прекрасно научилась их увеличивать при помощи косметического карандаша и помады», — поделилась звезда сериала «Мать за сына». Иногда актрису обвиняют и в увеличении щек, однако здесь все проще — Дарья заявила, что это «ее багаж с детства».
Не смотря на то, что к услугам пластического хирурга она не прибегала — готова это сделать в случае необходимости и не видит в этом ничего критического. «Я не исключаю, что когда пойму, что пора ложиться под нож, я это сделаю. Но пока я справляюсь теми методами, о которых сказала выше», — откровенно заявила Повереннова.
Фото: Instagram