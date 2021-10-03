Звезда «Моей прекрасной няни» Ольга Прокофьева госпитализирована с коронавирусом

Звезда сериалов «Моя прекрасная няня» и «Дети Арбата» Ольга Прокофьева попала в больницу. Как сообщает телеграм-канал Mash, еще 28 сентября у нее диагностировали коронавирус. Симптомы у 58-летней артистки проявились после поездки в Краснодарский край. Врачи учли, что инфекция протекала в легкой форме, прописали лекарства и витамины и оставили ее лечиться амбулаторно.

Однако через несколько дней артистке стало хуже, и она вызвала скорую. Ольгу Проковьеву госпитализировали.