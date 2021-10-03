Звезда «Моей прекрасной няни» Ольга Прокофьева госпитализирована с коронавирусом
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Фото: East News Russia
Звезда сериалов «Моя прекрасная няня» и «Дети Арбата» Ольга Прокофьева попала в больницу. Как сообщает телеграм-канал Mash, еще 28 сентября у нее диагностировали коронавирус. Симптомы у 58-летней артистки проявились после поездки в Краснодарский край. Врачи учли, что инфекция протекала в легкой форме, прописали лекарства и витамины и оставили ее лечиться амбулаторно.
Однако через несколько дней артистке стало хуже, и она вызвала скорую. Ольгу Проковьеву госпитализировали.
По сведениям источника, болезнь у актрисы протекает в средне-тяжелой форме. Поначалу у нее отмечались только кашель и слабость, сейчас наблюдается ослабленное дыхание с хрипами. Результаты КТ позволяют сделать благоприятный прогноз.
Отметим, что в больнице с коронавирусом остается и коллега Ольги Прокофьевой Лариса Гузеева. Ее доставили в медучреждение 27 сентября. На текущий момент известно, что у 62-летней пациентки развивается поражение обоих легких, но пока оно составляет 7%, пишет «Комсомольская правда». Врачи также дают благоприятный прогноз.
Фото и видео: @official_prokofyeva/Instagram; East News