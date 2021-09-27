Ларису Гузееву срочно увезли в больницу на скорой — что случилось с телеведущей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larisa_guzeeva
Лариса Гузеева попала в больницу вечером 26 сентября. Звезду увезли в больницу № 40 в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом. Как, однако, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник, коронавируса у нее нет, а тест показал отрицательный результат.
Однако ранее, когда телеведущая сама сделала тест, результат оказался положительным. Кроме того, у нее была температура 38, ей было трудно дышать. Также отмечается, что у Гузеевой сильный стресс, ей дают успокоительное. На данный момент ее состояние оценивается как стабильное.
Как позже уточняет Mash, у звезды нашли воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Также издание Life со ссылкой на собственный источник сообщает, что медики подтвердили у телеведущей коронавирус.
Ранее утром Гузеева поделилась фотографиями, как проходят ее косметологические процедуры, которые она делала в Крыму.
Стоит отметить, что Гузеева уже рассказывала о том, как была в больнице и при этом практически на грани жизни и смерти.
«Я умирала. Меня вскрывали. И пока я была на операции, мамочку вызвали в больницу — пока жива — чтобы попрощаться», — рассказывала она. К счастью, все закончилось хорошо, и телеведущую спасли, однако она отметила, что очень боится умереть.
Фото: Instagram, Global Look Press