Ларису Гузееву срочно увезли в больницу на скорой — что случилось с телеведущей

Лариса Гузеева попала в больницу вечером 26 сентября. Звезду увезли в больницу № 40 в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом. Как, однако, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник, коронавируса у нее нет, а тест показал отрицательный результат.

Однако ранее, когда телеведущая сама сделала тест, результат оказался положительным. Кроме того, у нее была температура 38, ей было трудно дышать. Также отмечается, что у Гузеевой сильный стресс, ей дают успокоительное. На данный момент ее состояние оценивается как стабильное.

Как позже уточняет Mash, у звезды нашли воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Также издание Life со ссылкой на собственный источник сообщает, что медики подтвердили у телеведущей коронавирус.