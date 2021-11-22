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Звезда «Миллионера из трущоб» Фрида Пинто впервые стала мамой — нежные фото с младенцем

37-летняя актриса поделилась радостной новостью с подписчиками в личном блоге и опубликовала трогательные фотографии с новорожденным малышом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фрида Пинто с новорожденным

Фото: @freidapinto

Актриса Фрида Пинто, наиболее известная по своей роли в фильме «Миллионер из трущоб», впервые стала мамой. На свет появился ее сын, которого назвали Руми-Рэй.

Радостной новостью счастливая мама поделилась в своем личном блоге, где опубликовала первые кадры своего новорожденного наследника, поздравляя своего супруга.

«Видеть, как ты становишься не просто папой, а суперпапой так радостно и волнительно для меня. Это также дает мне, лишенной сна маме, передышку, и ты даже не представляешь, насколько я это ценю!», — трогательно написала она под публикацией.

Новорожденный малыш уже успел собрать множество комплиментов от восхищенных поклонников матери.

Напомним, о беременности Фриды стало известно в июне.

Этим летом актриса призналась, что она и ее возлюбленный Кори Трант поженились во время локдауна из-за коронавируса в 2020 году. Их помолвка состоялась еще в 2019 году, однако намеченная свадьба сорвалась из-за пандемии.

А вот дождаться ослабления ограничений влюбленные не смогли и потому устроили скромную церемонию для себя. Возможно, роскошная свадьба для гостей все же состоится позже, как делают многие селебрити, которые решились создать семью во время карантина.

Фото: Instagram, Global Look Press

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