Звезда «Миллионера из трущоб» Фрида Пинто впервые стала мамой — нежные фото с младенцем

Актриса Фрида Пинто, наиболее известная по своей роли в фильме «Миллионер из трущоб», впервые стала мамой. На свет появился ее сын, которого назвали Руми-Рэй.

Радостной новостью счастливая мама поделилась в своем личном блоге, где опубликовала первые кадры своего новорожденного наследника, поздравляя своего супруга.

«Видеть, как ты становишься не просто папой, а суперпапой так радостно и волнительно для меня. Это также дает мне, лишенной сна маме, передышку, и ты даже не представляешь, насколько я это ценю!», — трогательно написала она под публикацией.

Новорожденный малыш уже успел собрать множество комплиментов от восхищенных поклонников матери.