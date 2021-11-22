Звезда «Миллионера из трущоб» Фрида Пинто впервые стала мамой — нежные фото с младенцем
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @freidapinto
Актриса Фрида Пинто, наиболее известная по своей роли в фильме «Миллионер из трущоб», впервые стала мамой. На свет появился ее сын, которого назвали Руми-Рэй.
Радостной новостью счастливая мама поделилась в своем личном блоге, где опубликовала первые кадры своего новорожденного наследника, поздравляя своего супруга.
«Видеть, как ты становишься не просто папой, а суперпапой так радостно и волнительно для меня. Это также дает мне, лишенной сна маме, передышку, и ты даже не представляешь, насколько я это ценю!», — трогательно написала она под публикацией.
Новорожденный малыш уже успел собрать множество комплиментов от восхищенных поклонников матери.
Напомним, о беременности Фриды стало известно в июне.
Этим летом актриса призналась, что она и ее возлюбленный Кори Трант поженились во время локдауна из-за коронавируса в 2020 году. Их помолвка состоялась еще в 2019 году, однако намеченная свадьба сорвалась из-за пандемии.
А вот дождаться ослабления ограничений влюбленные не смогли и потому устроили скромную церемонию для себя. Возможно, роскошная свадьба для гостей все же состоится позже, как делают многие селебрити, которые решились создать семью во время карантина.
Фото: Instagram, Global Look Press