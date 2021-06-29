36-летняя звезда «Миллионера из трущоб» Фрида Пинто ждет первенца
Фрида Пинто, известная прежде всего по роли в оскароносном фильме «Миллионер из трущоб», скоро впервые станет мамой. О том, что она ждет первенца, 36-летняя актриса рассказала, показав фото с большим животом.
«Малыш Тран. Ожидаем осенью», — подписала она душевное фото, где позирует с избранником. Свободное платье уже не может скрывать округлившиеся формы артистки.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Пол малыша влюбленные пока не разглашают.
О помолвке Фрида Пинто и Кори Тран объявили два года назад. Но мужем и женой они пока так и не стали. Возможно, их планам на свадьбу, как и в случае с другими знаменитостями, помешала пандемия коронавируса.
О романе Фриды Пинто и фотографа дикой природы Кори Трана стало известно в 2018 году. Тогда их засняли вместе на трибуне теннисного турнира US Open. Чувства пары были настолько сильными, что уже через несколько месяцев Кори в свой день рождения сделал Фриде предложение руки и сердца. Она ответила согласием. Тогда он назвал это лучшим подарком, какой только можно придумать.
До отношений с Кори у Фриды Пинто был роман с коллегой по фильму «Миллионер из трущоб» Девом Пателем.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, Kinopoisk.ru
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