36-летняя звезда «Миллионера из трущоб» Фрида Пинто ждет первенца

Фрида Пинто, известная прежде всего по роли в оскароносном фильме «Миллионер из трущоб», скоро впервые станет мамой. О том, что она ждет первенца, 36-летняя актриса рассказала, показав фото с большим животом.

«Малыш Тран. Ожидаем осенью», — подписала она душевное фото, где позирует с избранником. Свободное платье уже не может скрывать округлившиеся формы артистки.