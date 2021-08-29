Звезда «Мажора» Никита Панфилов признался, что на родах жены у него отнялись ноги

Он также добавил, что врачи доверили ему перерезать пуповину. А когда Никита Панфилов взял на руки только что появившуюся на свет дочь, эмоции накрыли его с головой. «Я нашего «кабачка» взял на руки, и у меня самого ноги подкосились, я сел с дочкой на руках и даже встать не мог», — рассказал артист.

Как уточнил Никита Панфилов, его дочь родилась 11 июля 2018 года. Также у него есть 8-летний сын Добрыня от второго брака с журналисткой Ладой Поярковой. Они развелись в 2015 году после 5 лет брака.