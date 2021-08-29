passion.ru

Звезда «Мажора» Никита Панфилов признался, что на родах жены у него отнялись ноги

Актер сериалов «Мажор», «Пес», «Путейцы» и других проектов Никита Панфилов в 2018 году стал отцом во второй раз. Третья супруга Ксения Соколова родила ему дочь, которую назвали Аврора. При этом артист присутствовал на родах. На днях Панфилов рассказал, что они проходили тяжело, и в момент передачи только что появившегося на свет ребенка ему в руки он едва не лишился чувств — подкосились ноги, и в себя актер пришел не сразу.
Звезда «Мажора» Никита Панфилов признался, что на родах жены у него отнялись ноги

Звезда сериалов «Мажор» и «Пес» Никита Панфилов рассказал о впечатлениях от присутствия на родах своей третьей супруги. Летом 2017-го актер женился на Ксении Соколовой, а через год она подарила ему дочь Аврору. При этом роды оказались сложными, тяжело было и матери, и ребенку, и присутствие на них далось артисту непросто.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 5

Никита Панфилов с супругой Ксенией Соколовой

Фото: Instagram

«Пережил бешеные эмоции. Малышу плохо, он пытается выбраться, и его маме плохо — а ты рядышком, пытаешь ее приободрить, за руку держишь, пугаешься каждого вскрика», — вспомнил 42-летний артист в интервью порталу «7Дней».

Он также добавил, что врачи доверили ему перерезать пуповину. А когда Никита Панфилов взял на руки только что появившуюся на свет дочь, эмоции накрыли его с головой. «Я нашего «кабачка» взял на руки, и у меня самого ноги подкосились, я сел с дочкой на руках и даже встать не мог», — рассказал артист.

Как уточнил Никита Панфилов, его дочь родилась 11 июля 2018 года. Также у него есть 8-летний сын Добрыня от второго брака с журналисткой Ладой Поярковой. Они развелись в 2015 году после 5 лет брака.

Фото и видео: Instagram; Starface

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram