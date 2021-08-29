Звезда «Мажора» Никита Панфилов признался, что на родах жены у него отнялись ноги
Звезда сериалов «Мажор» и «Пес» Никита Панфилов рассказал о впечатлениях от присутствия на родах своей третьей супруги. Летом 2017-го актер женился на Ксении Соколовой, а через год она подарила ему дочь Аврору. При этом роды оказались сложными, тяжело было и матери, и ребенку, и присутствие на них далось артисту непросто.
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Фото: Instagram
«Пережил бешеные эмоции. Малышу плохо, он пытается выбраться, и его маме плохо — а ты рядышком, пытаешь ее приободрить, за руку держишь, пугаешься каждого вскрика», — вспомнил 42-летний артист в интервью порталу «7Дней».
Он также добавил, что врачи доверили ему перерезать пуповину. А когда Никита Панфилов взял на руки только что появившуюся на свет дочь, эмоции накрыли его с головой. «Я нашего «кабачка» взял на руки, и у меня самого ноги подкосились, я сел с дочкой на руках и даже встать не мог», — рассказал артист.
Как уточнил Никита Панфилов, его дочь родилась 11 июля 2018 года. Также у него есть 8-летний сын Добрыня от второго брака с журналисткой Ладой Поярковой. Они развелись в 2015 году после 5 лет брака.
Фото и видео: Instagram; Starface
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