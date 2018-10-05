Звезда сериалов «Сладкая жизнь» и «Мажор» Никита Панфилов стал отцом во второй раз

Актер Никита Панфилов редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, а в последнее время и вовсе не выкладывает в микроблог снимки с супругой Ксенией. Интернет-пользователи даже заподозрили, что у влюбленных возникли проблемы в отношениях. Однако выяснилось, что у пары не только все в порядке — они стали родителями.
Об этом Панфилов лично рассказал порталу Teleprogramma.pro. Он заявил, что еще 3 месяца назад жена родила дочь, которую назвали Авророй.
Напомним, в июле 2017 года Никита Панфилов женился в третий раз. За несколько месяцев до этого звезда многих отечественных сериалов развелся со своей второй супругой Ладой. Вместе пара воспитывала 5-летнего сына Добрыню. После того как Никита ушел из семьи, он встретил новую любовь, свою будущую супругу Ксению Соколову. «В сложной ситуации помогла. Когда ты один, в раздрае адском. От одиночества, от душевной боли, что ли, — от всего этого она меня спасла. Почувствовала меня и поддержала очень сильно. И я ей благодарен за это», — признавался Панфилов.
Фото и видео: Instagram