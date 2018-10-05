Звезда сериалов «Сладкая жизнь» и «Мажор» Никита Панфилов стал отцом во второй раз

Актер Никита Панфилов редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, а в последнее время и вовсе не выкладывает в микроблог снимки с супругой Ксенией. Интернет-пользователи даже заподозрили, что у влюбленных возникли проблемы в отношениях. Однако выяснилось, что у пары не только все в порядке — они стали родителями.

Об этом Панфилов лично рассказал порталу Teleprogramma.pro. Он заявил, что еще 3 месяца назад жена родила дочь, которую назвали Авророй.