Звезда «Ледникового периода» Кузьмина расплакалась в интервью Татьяне Устиновой
Фото: @kuzmummy / Instagram
Незадолго до кончины Борис Грачевский с большой любовью рассказал об Ольге Кузьминой, подчеркнув, что она — очень талантливая актриса и ответственный человек: «Когда-то эта маленькая девочка появилась в «Ералаше». От нее шла фантастическая, замечательная энергия. Она не была комедийной девочкой, а мегаочаровательной и очень складненькой, и ее очень любила камера — говорил режиссер. — Как-то мы снимали с ней один из сюжетов. Я всем давал задания, а Оле сказал: «Тебе ничего не надо делать, просто посмотри в камеру — этого достаточно». Из нее выросла чудесная девушка. Как-то словил ее, попросил рассказать, как она. А Оля мне говорит, что хочет стать культорологом. Я говорю ей: «Какой культоролог? Иди в артисты! Потом разберешься». И вот каждый раз думаю, какое счастье, что я уговорил ее пойти в кино».
Ольга впервые услышала слова в эфире передачи «Мой герой» с Татьяной Устиновой на «ТВЦ» и не смогла сдержать слез. Актриса расплакалась и проговорила: «Очень грустно, что он останется теперь с нами только в телевизоре. Хорошо, хоть так... Тяжело осознавать, что он больше не напишет и не позвонит. Буквально на днях я переключала каналы, и мой сын увидел, что я пролистала «Ералаш». Я вернулась к киножурналу, и мы вместе смотрели его. Мне стало так тепло на душе, ведь «Ералаш» — это связь с поколением. Сегодняшние дети с удовольствием смотрят его и, надеюсь, будут смотреть».
Фото: Кадр из передачи «Мой герой» с Татьяной Устиновой
Напомним, что на счету 33-летней Ольги Кузьминой 80 ролей в кино. Самые популярные фильмы с ее участием: «Кухня», «Отель "Элеон"», «Мамочки», «Карпов», «Первая попытка», «Сибирь. Монамур».
К слову, недавно мы писали, как победительница «Ледникового периода» Кузьмина восхитила честным селфи на отдыхе. 33-летняя актриса опубликовала первые снимки из путешествия в Занзибар. Вместе со всей семьей звезда отправилась в Танзанию, чтобы насладиться морем и теплой погодой.
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_Фото: @kuzmummy / Instagram
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