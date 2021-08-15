«Волнуюсь, вынесу ли четвертого малыша»: Подкаминская показала нового члена семьи

— подписала пост Елена Подкаминская. В комментариях к снимкам это вызвало взрыв умиления. Актрисе предложили назвать котенка Арчибальдом, Марсиком, Лео, Симбой и даже Ланселотом. А некоторые пользователи назвали Елену матерью-героиней.

Елена Подкаминская замужем за вторым супругом Денисом Гущиным. От него она родила младшую дочь и сына Александра. Ранее 6 лет состояла в браке с Александром Пляцевым, от которого родила дочь Полину.