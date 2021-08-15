«Волнуюсь, вынесу ли четвертого малыша»: Подкаминская показала нового члена семьи
В семье звезды сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» Елены Подкаминской снова произошло прибавление. 42-летняя актриса, которая полтора года назад родила третьего ребенка, сообщила, что поддалась на уговоры дочерей и позволила им завести котенка. Новым любимцем 10-летней Полины и 4-летней Евы стал кот абиссинской породы. В соцсетях Подкаминская поделилась снимками с животным и счастливыми детьми.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Актриса призналась, что пока кличку для кота не выбрали, и обратилась за советом к под.писчикам
Ещё вчера это событие казалось мне категорически невозможным в нашей семье. Ещё вчера. А сегодня мы подарили это чудо детям. Жизнь точно не будет прежней. Я сильно волнуюсь, вынесу ли я четвёртого малыша, потому что последние лет пять мне не скучно ни одного дня. Но детям это важно и нужно. Так что теперь мы в поиске имени для этого мальчика,
— подписала пост Елена Подкаминская. В комментариях к снимкам это вызвало взрыв умиления. Актрисе предложили назвать котенка Арчибальдом, Марсиком, Лео, Симбой и даже Ланселотом. А некоторые пользователи назвали Елену матерью-героиней.
Елена Подкаминская замужем за вторым супругом Денисом Гущиным. От него она родила младшую дочь и сына Александра. Ранее 6 лет состояла в браке с Александром Пляцевым, от которого родила дочь Полину.
Фото и видео: Instagram
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