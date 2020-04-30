Звезда «Клона» Джованна Антонелли показала беременное фото: «Вернуться бы в то время, когда носила близнецов»

В 2010-м году у Джованны Антонелли и режиссера Леонарду Ногейра родились Антония и София. Девочки унаследовали красоту своей мамы. Как и многие близнецы, они стараются отличаться друг от друга — носят разные прически и платья. Однако девочки так похожи друг на друга, что постороннему человеку сложно догадаться, кто из них кто.

Привлекательная внешность, по всей видимости, передается в этой семье по женской линии: мама Джованны Антонелли — тоже настоящая красавица.