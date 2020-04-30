Звезда «Клона» Джованна Антонелли показала беременное фото: «Вернуться бы в то время, когда носила близнецов»
Фото: Instagram Джованны Антонелли
Архивное фото, которое опубликовала в своем блоге звезда «Клона» Джованна Антонелли, значит многое для нее.
«Я влюблена в эту съемку! Я была беременна близнецами. И этой фотографии будет 10 лет!!! Боже! Я стараюсь не ностальгировать, но если бы я могла вернуться в прошлое... я бы вернулась на 10 лет назад», — написала 44-летняя актриса.
В 2010-м году у Джованны Антонелли и режиссера Леонарду Ногейра родились Антония и София. Девочки унаследовали красоту своей мамы. Как и многие близнецы, они стараются отличаться друг от друга — носят разные прически и платья. Однако девочки так похожи друг на друга, что постороннему человеку сложно догадаться, кто из них кто.
Привлекательная внешность, по всей видимости, передается в этой семье по женской линии: мама Джованны Антонелли — тоже настоящая красавица.
Фото и видео: Instagram
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