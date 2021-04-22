Звезда «Холостяка» Мария Вебер показала фотографии до похудения

Вебер в марте рассказала об отношениях с рэпером Тимати, жизни после проекта и планах на будущее. На вопрос о совместном отдыхе на островах вместе с артистом брюнетка ответила следующее: «Тимур пригласил меня на серфкэмп, так как знал, что я очень хочу научиться серфингу и этот спорт мне по душе. И, признаться честно, это путешествие — лучшее, что случилось со мной за последнее время. Я наконец покорила волну! А то, что люди себе допридумывали, пусть останется вместе с ними. Покажите мне человека, который отказался бы в морозный март поехать кататься на серфе?».

У Марии поинтересовались планами на ближайшее будущее. Девушка сообщила, что собирается развивать свой бренд купальников и надеется успешно закончить журфак.