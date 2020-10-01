Звезда «Кармелиты» Юлия Зимина показала редкие фото с 5-летней красавицей-дочкой
Фото: @yuliaziminaa / Instagram
Юлия Зимина получила широкую известность благодаря съемкам в сериале «Кармелита», вышедшем в 2005 году, где она исполнила главную роль. Сейчас Юлия работает телеведущей на Первом канале и ведет шоу «Доброе утро». Актриса не раскрывает подробности личной жизни и редко публикует семейные фото в Сети. Однако в начале солнечного октября Юлия только вернулась с очередным съемок и опубликовала на своей странице в Instagram трогательные снимки с подросшей 5-летней красавицей-дочкой Симоной.
На кадрах мама с дочкой позируют в элегантных образах. Юлия примерила актуальный бежевый тренч и уютный красный джемпер. Симоне, вслед за звездной мамой, сделали укладку с легкими локонами, и подобрали образ в кремовых оттенках: дутую невесомую куртку и белоснежные джинсы-бойфренды.
Серия фоток «Мама вернулась с гастролей»
— написала актриса.
Фолловеры остались в восторге от новых фото Юлии Зиминой и написали десятки комментариев о красоте семьи: «Девочки любимые! Прекрасные фотографии))», «Сима, какая она красивая», «Просто без слов!!! Юлия, прелестное фото! Сима и мама. Разве есть в мире что-то более прекрасное, чем любовь мамочки и ребенка!», «Ну невозможная любовь», «Красотки», «Какая прелесть», «Великолепные», «Это просто прелесть, искренне, мило, вы такие красивые и счастливые. Юлия, у вас прекрасная семья», «Как трогательно!», «Это любовь».
К слову, в августе мы рассказывали, как 39-летняя звезда «Кармелиты» Юлия Зимина вышла замуж и похвасталась избранником: «Самый лучший на свете». Этот брак стал для молодой женщины первым. Имя новоиспеченного мужа она не назвала. Личность отца своей дочери Симоны, родившейся в 2015 году, Юлия тоже долго скрывала, им оказался серфер Андрей Карра. До этого актрисе приписывали романы с коллегами — Владимиром Череповским и Максимом Щеголевым.
А тебе понравились фото Юлии Зиминой? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @yuliaziminaa / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!