Звезда «Кармелиты» Юлия Зимина показала редкие фото с 5-летней красавицей-дочкой

— написала актриса.

Фолловеры остались в восторге от новых фото Юлии Зиминой и написали десятки комментариев о красоте семьи: «Девочки любимые! Прекрасные фотографии))», «Сима, какая она красивая», «Просто без слов!!! Юлия, прелестное фото! Сима и мама. Разве есть в мире что-то более прекрасное, чем любовь мамочки и ребенка!», «Ну невозможная любовь», «Красотки», «Какая прелесть», «Великолепные», «Это просто прелесть, искренне, мило, вы такие красивые и счастливые. Юлия, у вас прекрасная семья», «Как трогательно!», «Это любовь».

К слову, в августе мы рассказывали, как 39-летняя звезда «Кармелиты» Юлия Зимина вышла замуж и похвасталась избранником: «Самый лучший на свете». Этот брак стал для молодой женщины первым. Имя новоиспеченного мужа она не назвала. Личность отца своей дочери Симоны, родившейся в 2015 году, Юлия тоже долго скрывала, им оказался серфер Андрей Карра. До этого актрисе приписывали романы с коллегами — Владимиром Череповским и Максимом Щеголевым.

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