Звезда «Ищейки» Анна Банщикова — о первой роли сына и работе с «трупами»
Фото: Кадры из сериала «Ищейка»
В честь 46-летия Анна Банщикова дала несколько интервью, в которых рассказала об участии своего сына в съемках, героине-сыщике и новой должности, которую получила в популярном сериале. В интервью изданию 7Days Анна признается, что совершенно не похожа на свою героиню. Александра никак не может совместить карьеру с личной жизнью. «У нее не ладятся отношения с мужчинами, потому что она любит только свою работу, — рассказывает Анна. — Как сказала одна известная актриса: "Мы сами стали теми крутыми парнями, за которых в молодости мечтали выйти замуж". Если бы она захотела, у нее бы все было: и муж, и свадьба, и семья. Но она боится потерять свободу».
Для Анны Банщиковой совмещение семьи и работы — не проблема. Она давно состоит в браке и воспитывает троих детей. Младшая дочь родилась всего за несколько недель до начала съемок второго сезона сериала, а средний сын даже появился в кадре: «Это получилось совершенно случайно — надо было сыграть одного из мальчишек, которые нашли кошку во дворе. Нужны были парни его возраста. А ко мне как раз Сашка приехал на площадку. Сыграл. В этой же сцене сыграл и внук режиссера "Ищейки" Дмитрия Брусникина».
С начала шестого сезона сериала Анна стала его креативным продюсером: «С тех пор, как не стало Дмитрия Владимировича Брусникина, я принимаю участие в написании "горизонтальной" линии сюжета и в обсуждении сценария, помогаю авторам раскрыть характеры персонажей, вместе с режиссером Андреем Головковым мы многое придумываем на съемочной площадке».
Особую роль в рассказе о съемках Анна отвела ее взаимодействию с «трупами». По словам звезды, вживаться в такую роль было не страшно: «Моя героиня — она очень дотошная, она ищет улики везде, где можно: залезает к мертвецам в рот, рассматривает глаза, волосы, ногти... И вот мне приходилось к этим людям, которые играли не совсем живых и "синюшные" лежали на столе, залезать во всякие места. Не каждый способен выдержать такой интерес к своей персоне. И вот эти "трупы" вдруг начинали "оживать" — вздрагивать, ойкать, смеяться. И приходилось снова и снова переснимать кадр…».
А в интервью «РИА Новости» Анна рассказала об опасном моменте съемок в Геленджике: «На съемках мы попали в сезон сильнейшего ветра норд-ост, он дует с гор и буквально сметает все на своем пути. Просто невозможно устоять на ногах! Есть сцена, где большой зонт, который я держу, весь наполнился воздухом — и я реально приподнялась над землей, как Мэри Поппинс!».
Роль Александры Кушнир принесла Банщиковой бешеную популярность, как рассказывает сама актриса даже дети начали пародировать «Шерлока в юбке», что для нее невероятно важно. Ведь это «признание народной актрисы».
Напомним, что Анна Банщикова замужем за Всеволодом Шахановым. Пара поженилась весной 2007 года, за пару месяцев до рождения общего первенца. В СМИ уже не раз появлялись новости о распаде пары, но каждый раз это оказывалось неправдой. Анна объясняла это тем, что они с мужем очень эмоциональные — ругаются и мирятся по несколько раз за день.
Фото и видео: @banshikova_anna / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram