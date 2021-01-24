Звезда «Ищейки» Анна Банщикова — о первой роли сына и работе с «трупами»

В честь 46-летия Анна Банщикова дала несколько интервью, в которых рассказала об участии своего сына в съемках, героине-сыщике и новой должности, которую получила в популярном сериале. В интервью изданию 7Days Анна признается, что совершенно не похожа на свою героиню. Александра никак не может совместить карьеру с личной жизнью. «У нее не ладятся отношения с мужчинами, потому что она любит только свою работу, — рассказывает Анна. — Как сказала одна известная актриса: "Мы сами стали теми крутыми парнями, за которых в молодости мечтали выйти замуж". Если бы она захотела, у нее бы все было: и муж, и свадьба, и семья. Но она боится потерять свободу».

Для Анны Банщиковой совмещение семьи и работы — не проблема. Она давно состоит в браке и воспитывает троих детей. Младшая дочь родилась всего за несколько недель до начала съемок второго сезона сериала, а средний сын даже появился в кадре: «Это получилось совершенно случайно — надо было сыграть одного из мальчишек, которые нашли кошку во дворе. Нужны были парни его возраста. А ко мне как раз Сашка приехал на площадку. Сыграл. В этой же сцене сыграл и внук режиссера "Ищейки" Дмитрия Брусникина».