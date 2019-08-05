Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом после 12 лет брака?

Как прокомментировали изданию близкие к паре люди, у Анны и Всеволода возникли серьезные проблемы. Якобы, адвокат втянул жену в финансовые передряги, и актриса приняла решение о разводе.

Анна Банщикова и Всеволод Шаханов поженились весной 2007 года, за пару месяцев до рождения общего первенца. В СМИ уже не раз появлялись новости о распаде пары, но каждый раз это оказывалось неправдой. Анна объясняла это тем, что они с мужем очень эмоциональные – ругаются и мирятся по несколько раз за день.

Но теперь все иначе. «Он занял крупные суммы у нескольких людей и не может вернуть долг в 400 тысяч долларов. По решению нескольких судов Шаханов должен вернуть деньги, но ему нечем расплатиться», - рассказывают инсайдеры.