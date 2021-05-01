Звезда «Игры престолов» подала в суд на Мэрилина Мэнсона из-за домашнего насилия

Актриса сериала «Игра престолов» Эсме Бьянко подала в суд на известного музыканта Мэрилина Мэнсона, сообщает Hollywood Reporter. Женщина заявила, что испытывала сексуальный, физический и эмоциональный абьюз с его стороны. В иске указано, что мужчина лишал свою жертву еды и сна, закрывал ее в спальне, использовал электрошокер, и даже пытался заставить вступить в интимную связь с другой женщиной. Продлившиеся около двух месяцев токсичные отношения, по словам актрисы, закончились насилием, последовавшим за угрозами со стороны артиста, который обманом завлек ее в Калифорнию. Инцидент произошел в мае 2011 года. Дело будет рассматривать суд Лос-Анджелеса.

Мэнсон, в свою очередь, отрицает обвинения. По его словам, в интимные отношения с женщинами он вступал с их согласия.