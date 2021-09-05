Звезда «Голодных игр» Стэнли Туччи признался, что у него обнаружили рак языка
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Фото: Getty Images
Звезда франшизы «Голодные игры» Стэнли Туччи признался, что 3 последних года борется с онкологическим заболеванием. В 2018 году, когда актеру было 57 лет, у него обнаружили рак языка. Опухоль была слишком большой, чтобы удалить ее с помощью операции, и артисту пришлось пройти курсы химио- и радиотерапии.
При этом ранее актер решил для себя, что не будет использовать эти методы лечения, если у него обнаружат онкологическое заболевание. Его первая супруга Кэтрин Спат-Туччи умерла от рака груди в 2009 году, и о последствиях лечения с помощью химии и облучения Стэнли Туччи знал не по наслышке.
«Я поклялся, что никогда не сделаю ничего подобного, потому что моя первая жена умерла от рака, и наблюдать, как она годами проходит через эти процедуры, было ужасно», — рассказал он в интервью журналу Vera для авиалиний Virgin Atlantic's.
В течение полугода актеру приходилось питаться через специальную трубку. Его нынешняя супруга Фелисити Блант, двое их детей, а также трое детей от первого брака поддерживали его. Сейчас, заявляет Туччи, его рак находится в ремиссии. Актер выражает уверенность, что тот не вернется. По его словам, болезнь заставила его пересмотреть многие взгляды на жизнь, и сейчас он чувствует себя куда старше, чем был до диагноза.
Ранее стало известно, что онкологическое заболевание обнаружили у актрисы Софии Вергары.
Фото и видео: @stanleytucci/Instagram; Getty Images