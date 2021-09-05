Звезда «Голодных игр» Стэнли Туччи признался, что у него обнаружили рак языка

Звезда франшизы «Голодные игры» Стэнли Туччи признался, что 3 последних года борется с онкологическим заболеванием. В 2018 году, когда актеру было 57 лет, у него обнаружили рак языка. Опухоль была слишком большой, чтобы удалить ее с помощью операции, и артисту пришлось пройти курсы химио- и радиотерапии.

При этом ранее актер решил для себя, что не будет использовать эти методы лечения, если у него обнаружат онкологическое заболевание. Его первая супруга Кэтрин Спат-Туччи умерла от рака груди в 2009 году, и о последствиях лечения с помощью химии и облучения Стэнли Туччи знал не по наслышке.