У Софии Вергары обнаружили рак: актриса рассказала о пережитой болезни

«Я был молода. У меня был маленький сын. Но я старалась не паниковать», — вспоминает то время Вергара.

Артистке пришлось перенести операцию по удалению щитовидной железы — небольшому органу, который отвечает за выработку гормонов. После нескольких дней в изоляции и лечения радиоактивным йодом, болезнь актрисы стала отступать. «Даже медсестры не могли приблизиться ко мне. Они практически бросают вам еду через дыру в двери», — добавила звезда.

София счастлива, что узнала о болезни в начальной стадии и смогла побороть ее. Ведь рак щитовидной железы долгое время может не напоминать о себе.

Напомним, что первый брак актрисы распался, когда ей было 20 лет. Вергара с маленьким сыном на руках одна переехала в Майами и начала строить карьеру на телевидении. Сейчас звезда замужем за актером Джо Манганьелло.