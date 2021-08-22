У Софии Вергары обнаружили рак: актриса рассказала о пережитой болезни
«В 28 лет во время обычного визита к врачу, он почувствовал комок на моей шее. Сделали много анализов и, наконец, сказали, что у меня рак щитовидной железы. Когда ты молод и слышишь слово «рак», ты думаешь о многих вещах, но я старалась не паниковать, и решила изучить болезнь», — вспоминает актриса.
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Фото: Picture-alliance
На тот момент звезда не могла найти информацию в интернете, поэтому она ходила в книжные магазины и читала о своем диагнозе прямо у книжных прилавков.
«Я был молода. У меня был маленький сын. Но я старалась не паниковать», — вспоминает то время Вергара.
Артистке пришлось перенести операцию по удалению щитовидной железы — небольшому органу, который отвечает за выработку гормонов. После нескольких дней в изоляции и лечения радиоактивным йодом, болезнь актрисы стала отступать. «Даже медсестры не могли приблизиться ко мне. Они практически бросают вам еду через дыру в двери», — добавила звезда.
София счастлива, что узнала о болезни в начальной стадии и смогла побороть ее. Ведь рак щитовидной железы долгое время может не напоминать о себе.
Напомним, что первый брак актрисы распался, когда ей было 20 лет. Вергара с маленьким сыном на руках одна переехала в Майами и начала строить карьеру на телевидении. Сейчас звезда замужем за актером Джо Манганьелло.
Фото и видео: Picture-alliance
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