Звезда Gangnam Style похудел до неузнаваемости

Да, нам бы такую силу воли! Похудеть, действительно, порой, бывает очень сложно. Согласитесь?

К слову, совсем недавно мы писали, что диетолог Рейчел Пол из США поделилась советами, как можно избавиться от лишнего веса без изнурительных тренировок, пишет NDTV. Специалист рекомендовала в таком случае отказаться от них и перестать мучить организм. По ее словам, гораздо эффективнее выбрать вид физической активности, который нравится, даже если он менее эффективен. Достичь цели потребуется больше времени, однако человек рано или поздно получит фигуру своей мечты. Подробнее читайте в нашем материале!