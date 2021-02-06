Звезда Gangnam Style похудел до неузнаваемости
Фото: @42psy42/ Instagram
В своем Instagram-аккаунте он опубликовал ролик, на котором предстал в новой форме. К слову, фанаты даже не узнали артиста. «Слишком стройные ноги. Это не PSY», — написал один из комментаторов. Другой же поинтересовался, почему артист «стал таким маленьким» и уточнил, все ли нормально у музыканта со здоровьем. На это PSY заявил, что помощь ему не нужна, и он просто начал следить за весом и вести здоровый образ жизни. Кстати, он уточнил, что планирует делать это и в будущем.
Да, нам бы такую силу воли! Похудеть, действительно, порой, бывает очень сложно. Согласитесь?
К слову, совсем недавно мы писали, что диетолог Рейчел Пол из США поделилась советами, как можно избавиться от лишнего веса без изнурительных тренировок, пишет NDTV. Специалист рекомендовала в таком случае отказаться от них и перестать мучить организм. По ее словам, гораздо эффективнее выбрать вид физической активности, который нравится, даже если он менее эффективен. Достичь цели потребуется больше времени, однако человек рано или поздно получит фигуру своей мечты. Подробнее читайте в нашем материале!
Фото и видео: @42psy42/ Instagram
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