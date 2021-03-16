Звезда фильмов «Чужой» и «Бегущий человек» умер в возрасте 81 года
Фото: picture-alliance.com
Как уточнила вдова, ее супругу всегда доставались роли злодеев, но он был очень добрым человеком. «Ты играл злодеев в кино, но для меня и многих других ты настоящий герой», — написала она. Женщина отметила, что Котто умер в субботу в возрасте 81 года.
Яфет Котто появился на свет в Нью-Йорке 15 ноября 1939 года. Он снимался в фильмах с возраста 24 лет. Одну из основных своих ролей — главного злодея в восьмом фильме бондианы «Живи и дай умереть» — он сыграл в 1973 году. Кроме того, он запомнился зрителям по картинам «Чужой», «Бегущий человек», «Рейд на Энтеббе» и «На той стороне 110-й улицы».
Ранее актер и спортсмен Клифф Саймон, известный зрителям по сериалам «Звездные врата» и «Детектив Нэш Бриджес», скончался на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Клифф Саймон начинал играть в парижском театре «Мулен Руж», куда впервые попал в 1989 году. Потом он перебрался в Лос-Анджелес. Актеру предложили сыграть в шоу «Детектив Нэш Бриджес», а позже — дали роль злодея Ба’ала в научно-фантастическом сериале «Звездные врата: ЗВ-1». Фанаты проекта очень любили его персонажа. Он предстал в образе злодея и в следующем фильме — «Звездные врата: Континуум» в 2008 году.
Фото: picture-alliance.com
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