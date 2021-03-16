Звезда фильмов «Чужой» и «Бегущий человек» умер в возрасте 81 года

Как уточнила вдова, ее супругу всегда доставались роли злодеев, но он был очень добрым человеком. «Ты играл злодеев в кино, но для меня и многих других ты настоящий герой», — написала она. Женщина отметила, что Котто умер в субботу в возрасте 81 года.

Яфет Котто появился на свет в Нью-Йорке 15 ноября 1939 года. Он снимался в фильмах с возраста 24 лет. Одну из основных своих ролей — главного злодея в восьмом фильме бондианы «Живи и дай умереть» — он сыграл в 1973 году. Кроме того, он запомнился зрителям по картинам «Чужой», «Бегущий человек», «Рейд на Энтеббе» и «На той стороне 110-й улицы».