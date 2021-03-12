Умер актер из сериалов «Звездные врата» и «Детектив Нэш Бриджес»

Сообщение о смерти артиста разместила в Facebook его супруга. По ее словам, он погиб 9 марта, занимаясь кайтбордингом. «Единственное утешение в этой трагедии в том, что он ушел из жизни, занимаясь любимым делом», — уточнила она. Актеру было 58 лет.

Клифф Саймон начинал играть в парижском театре «Мулен Руж», куда впервые попал в 1989 году. Потом он перебрался в Лос-Анджелес. Актеру предложили сыграть в шоу «Детектив Нэш Бриджес», а позже — дали роль злодея Ба’ала в научно-фантастическом сериале «Звездные врата: ЗВ-1». Фанаты проекта очень любили его персонажа. Он предстал в образе злодея и в следующем фильме — «Звездные врата: Континуум» в 2008 году.