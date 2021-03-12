Умер актер из сериалов «Звездные врата» и «Детектив Нэш Бриджес»
Фото: Facebook/@Cliff Simon
Сообщение о смерти артиста разместила в Facebook его супруга. По ее словам, он погиб 9 марта, занимаясь кайтбордингом. «Единственное утешение в этой трагедии в том, что он ушел из жизни, занимаясь любимым делом», — уточнила она. Актеру было 58 лет.
Клифф Саймон начинал играть в парижском театре «Мулен Руж», куда впервые попал в 1989 году. Потом он перебрался в Лос-Анджелес. Актеру предложили сыграть в шоу «Детектив Нэш Бриджес», а позже — дали роль злодея Ба’ала в научно-фантастическом сериале «Звездные врата: ЗВ-1». Фанаты проекта очень любили его персонажа. Он предстал в образе злодея и в следующем фильме — «Звездные врата: Континуум» в 2008 году.
Ранее солист группы Сергея Михалка Brutto, бывший вокалист «Ляписа Трубецкого» Сергей «Бразил» Королев умер в возрасте 35 лет. До 2014 года Сергей не имел отношения к музыкальной сфере. Достаточно долгое время он работал в различных банковских структурах в качестве финансиста. Другим его увлечением был футбол.
Фото: Facebook/@Cliff Simon
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!