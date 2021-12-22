Звезда фильма «Ирония судьбы» Барбара Брыльска сломала позвоночник

Информацию о полученной травме актриса сериала «Адмиралъ» поведала лично, когда журналисты пытались дозвониться ей, для того чтобы взять интервью. Именно этот факт и послужил причиной отказа от предложения. «Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю», — сказала она порталу PopCornNews.

Барбара Брыльска сообщила, что не знает, когда сможет вернуться к привычной жизни, и даже не представляет, что ее ждет дальше. В данной ситуации ее спасает лишь вера во всевышнего. «Потому что я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь», — делится 80-летняя актриса.

Около года назад общественность обсуждала серьезные проблемы со здоровьем артистки — в СМИ появилась информация о том, что у нее обнаружена онкология. Однако позже Барбара опровергла данный слух.