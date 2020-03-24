Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» опровергла информацию о тяжелой болезни
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр фильма
Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» — 78-летняя Барбара Брыльска в интервью телеканалу «Звезда» опровергла слухи о своем тяжелом заболевании.
«Какой рак? Ой, боже мой, боже. Какие слухи странные», — цитирует звезду советского кино телеканал.
Фото: Kinopoisk.ru
Барбара Брыльска отметила в интервью, что находится в карантине из-за коронавируса. Она пережидает время эпидемии на своей даче под Варшавой.
Пожилая актриса старается не выходить из дома, а все покупки ей делает сын. Напомним, что накануне во многих СМИ появилась новость, что у Барбары Брыльски рак языка.
Фото и видео: кадры фильмов, Viktor Chernov/ Global Look press, Kinopoisk.ru
Видео: Первый канал
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!