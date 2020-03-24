Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» опровергла информацию о тяжелой болезни

Барбара Брыльска отметила в интервью, что находится в карантине из-за коронавируса. Она пережидает время эпидемии на своей даче под Варшавой.

Пожилая актриса старается не выходить из дома, а все покупки ей делает сын. Напомним, что накануне во многих СМИ появилась новость, что у Барбары Брыльски рак языка.