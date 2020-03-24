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Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» опровергла информацию о тяжелой болезни

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Барбара Брыльска в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром»

Фото: Кадр фильма

На днях в СМИ появилась информация, что Барбара Брыльска борется с раком.

Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» — 78-летняя Барбара Брыльска в интервью телеканалу «Звезда» опровергла слухи о своем тяжелом заболевании.

«Какой рак? Ой, боже мой, боже. Какие слухи странные», — цитирует звезду советского кино телеканал.

Барбара Брыльска

Фото: Kinopoisk.ru

Барбара Брыльска отметила в интервью, что находится в карантине из-за коронавируса. Она пережидает время эпидемии на своей даче под Варшавой.

Пожилая актриса старается не выходить из дома, а все покупки ей делает сын. Напомним, что накануне во многих СМИ появилась новость, что у Барбары Брыльски рак языка.

Фото и видео: кадры фильмов, Viktor Chernov/ Global Look press, Kinopoisk.ru

Видео: Первый канал

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