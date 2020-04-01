Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева ждет второго ребенка после заявления о разводе?

Напомним, что в конце прошлого года Нелли Ермолаева подтвердила развод со вторым мужем. Экс-участница «Дома-2» и телеведущая тогда посвятила отцу своего ребенка трогательный пост в Instagram, отметив, что он был идеальным мужчиной, посланным ей Богом, но теперь каждый из них идет своей дорогой: «Ты помнишь, как ты подарил мне огромную охапку ромашек моих любимых? И я как девчонка покраснела... Наш первый Новый год, мандарины, фонарики, глинтвейн и бумажки с желаниями? Помнишь? Первая ссора. Я сидела в самолете и смотрела в окно... От тебя пришло смс: «Не обижайся». Я повернула голову, а ты сидишь рядом. <…>А теперь «нас» больше нет».