«Дальше каждый дышит сам»: 33-летняя телеведущая Нелли Ермолаева подтвердила развод со вторым мужем

«Ты помнишь, как ты подарил мне огромную охапку ромашек моих любимых? И я как девчонка покраснела... Наш первый Новый год, мандарины, фонарики, глинтвейн и бумажки с желаниями? Помнишь? Первая ссора. Я сидела в самолете и смотрела в окно... От тебя пришло смс: «Не обижайся». Я повернула голову, а ты сидишь рядом. <…>

А теперь «нас» больше нет… Есть я и ты... Пишу и плачу... Нет, не от того, что так происходит сейчас… Я горжусь, что мы были друг у друга и любили по-настоящему! Это ведь так много по сравнению с расставанием.

Ты правда настоящий мужчина, который дан мне Богом. Но, Господь распорядился иначе... Я безумно благодарна тебе за все, что с нами происходило за 8 лет. Я чувствовала себя, как за каменной стеной и была уверена в завтрашнем дне. Представляю, как повезет следующей девочке, которая встретиться с тобой.

Спасибо тебе, родной, за сына. Это лучшее, что произошло в моей жизни. Я сделаю все, чтобы наш малыш рос счастливым и в любви и конечно знал и любил папу.

Кирилл, ты настолько мудрый, что очень грамотно расставил все моменты в нашем расставании. Мы остаемся в теплых и дружеских отношениях, хотя я девочка и эмоции не всегда могу успокоить…⠀ Теперь наша семья, как аппарат искусственного дыхания — отключили. Каждый дышит сам...», — написала Нелли в социальной сети.