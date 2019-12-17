«Дальше каждый дышит сам»: 33-летняя телеведущая Нелли Ермолаева подтвердила развод со вторым мужем
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Фото: Instagram
Экс-участница «ДОМа-2» и телеведущая Нелли Ермолаева подтвердила, что рассталась со вторым супругом Кириллом Андреевым. Она посвятила отцу своего ребенка трогательный пост в Instagram, отметив, что он был идеальным мужчиной, посланным ей Богом, но теперь каждый из них идет своей дорогой.
«Ты помнишь, как ты подарил мне огромную охапку ромашек моих любимых? И я как девчонка покраснела... Наш первый Новый год, мандарины, фонарики, глинтвейн и бумажки с желаниями? Помнишь? Первая ссора. Я сидела в самолете и смотрела в окно... От тебя пришло смс: «Не обижайся». Я повернула голову, а ты сидишь рядом. <…>
А теперь «нас» больше нет… Есть я и ты... Пишу и плачу... Нет, не от того, что так происходит сейчас… Я горжусь, что мы были друг у друга и любили по-настоящему! Это ведь так много по сравнению с расставанием.
Ты правда настоящий мужчина, который дан мне Богом. Но, Господь распорядился иначе... Я безумно благодарна тебе за все, что с нами происходило за 8 лет. Я чувствовала себя, как за каменной стеной и была уверена в завтрашнем дне. Представляю, как повезет следующей девочке, которая встретиться с тобой.
Спасибо тебе, родной, за сына. Это лучшее, что произошло в моей жизни. Я сделаю все, чтобы наш малыш рос счастливым и в любви и конечно знал и любил папу.
Кирилл, ты настолько мудрый, что очень грамотно расставил все моменты в нашем расставании. Мы остаемся в теплых и дружеских отношениях, хотя я девочка и эмоции не всегда могу успокоить…⠀ Теперь наша семья, как аппарат искусственного дыхания — отключили. Каждый дышит сам...», — написала Нелли в социальной сети.
О причинах развода супруги молчат, и, судя по всему, расстаются спокойно. Кирилл также посвятил Нелли пост в Instagram.
«Ловлю тебя, ловлю тебя, ловлю тебя, мой друг. Но все равно, хорошая, ты выпадешь из рук, и там в судьбе далекой, окутанной молвой, пусть будешь ты хорошей, пусть буду я плохой», — написал он.
Брак с Кириллом стал для телеведущей вторым. Первым супругом Нелли стал участник «ДОМа-2» и известный ловелас Никита Кузнецов. Их брак распался через год после свадьбы.
Фото и видео: Instagram
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