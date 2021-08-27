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Звезда «Бесславных ублюдков» Диана Крюгер объявила о помолвке

Популярная актриса и ее бойфренд Норман Ридус — одна из самых скрытных пар Голливуда. Они не только долгое время скрывали свои отношения, которые начались во время съемок в картине «Небо» в 2015-м году, но и неохотно раскрывают детали их совместной жизни, включая какие-либо подробности о 2-летней дочке Нове: супруги даже не показывают ее лица на фото.
Звезда «Бесславных ублюдков» Диана Крюгер объявила о помолвке

Диана и Норман вместе уже более 5 лет, но до этого времени абсолютно комфортно себя чувствовали без официального оформления отношений. Актриса даже искренне делилась, что «имеют значения лишь обязательства, которые вы берете друг перед другом». Но сегодня издание People обрадовало поклонников пары по всему миру — Ридус сделал Крюгер предложение. И она согласилась.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Диана и Норман познакомились на съемочной площадке

Фото: face to face/Global Look Press

Для 45-летней актрисы это не первый брак, 5 лет она была замужем за известным французским актером Гийомом Кане, звездой фильмов «Прошлой ночью в Нью-Йорке» и «Влюбись в меня, если осмелишься». Причиной развода стала банальная занятость — актеры много снимались и мало проводили время вместе. До встречи с Норманом у Дианы был 10-летний роман с Джошуа Джексоном.

А вот 52-летний Ридус пойдет под венец впервые. Звезда «Ходячих мертвецов» встречался с актрисой Хеленой Кристенсен, которая в 1999 году родила от него сына Мингуса, но в 2003 году спустя пять пара рассталась.

Для будущих супругов сегодня важно сохранить ту гармонию, что царит в их доме, и позволить дочери «расти в условиях конфиденциальности и безопасности». Диана в 2019-м также делилась впечатлениями от материнства и признавалась, что ее дочка растет настоящей непоседой, но актриса верит, что однажды Нова это обязательно перерастет, поэтому бережно хранит свою коллекцию сумок Chanel, чтобы подарить их своей девочке, пишет People.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram

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