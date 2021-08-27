Звезда «Бесславных ублюдков» Диана Крюгер объявила о помолвке

А вот 52-летний Ридус пойдет под венец впервые. Звезда «Ходячих мертвецов» встречался с актрисой Хеленой Кристенсен, которая в 1999 году родила от него сына Мингуса, но в 2003 году спустя пять пара рассталась.

Для будущих супругов сегодня важно сохранить ту гармонию, что царит в их доме, и позволить дочери «расти в условиях конфиденциальности и безопасности». Диана в 2019-м также делилась впечатлениями от материнства и признавалась, что ее дочка растет настоящей непоседой, но актриса верит, что однажды Нова это обязательно перерастет, поэтому бережно хранит свою коллекцию сумок Chanel, чтобы подарить их своей девочке, пишет People.