Шакира, Ева Мендес, Аль Пачино и другие знаменитости, выбравшие гражданский брак
Кто же они, эти знаменитости, доказавшие, что штамп в паспорте не является гарантом любви и верности?
Курт Рассел и Голди Хоун
Вместе 38 лет
Голливудские знаменитости Курт Рассел и Голди Хоун начали жить вместе в 1983 году. Три года спустя у пары родился общий сын Уайатт. Но даже после этого влюбленные не поспешили узаконить отношения.
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Фото: MediaPunch/face to face/ Global Look press
Познакомились Рассел и Хоун задолго до начала своего романа — в 1968 году на съемках фильма «Один-единственный подлинно-оригинальный семейный оркестр». Курту тогда было всего 16 лет, а Голди — 21. После судьба на много лет разлучила их. Она успела дважды выйти замуж и родить двоих детей — Оливера и Кейт. Он тоже пожил семейной жизнью. Жена Сизон Хабли родила ему сына Бостона, но вскоре семья распалась.
Но, как говорится, от судьбы не уйти. И уже в осознанном возрасте Курт Рассел и Голди Хоун соединили свои жизни. Детей любимой от предыдущих отношений актер принял как своих, да и они считают его родным отцом.
Долгий союз Голди Хоун и Курта Рассела — доказательство того, что прожить всю жизнь в любви и согласии можно и без штампа в паспорте.
Шакира и Жерар Пике
Вместе 11 лет
Певица и футболист познакомились в 2010-м, когда она снимала клип на песню Waka Waka, ставшей официальным гимном Чемпионата мира по футболу.
До отношений с Жераром у Шакиры был длительный роман с известным адвокатом. Они прожили вместе 11 лет, но так и не зарегистрировали брак. И становиться женой она не торопится и сейчас, даже после рождения от футболиста сыновей Милана и Саши.
Ранее певица признавалась, что хочет замуж за любимого, но в данный момент брак ничего не изменит в их отношениях. Так и живут.
Опра Уинфри и Стэдман Грэхем
Вместе 35 лет
Самая богатая в мире женщина из шоу-бизнеса (состояние 2,6 млрд долларов) и ее избранник, писатель, сценарист, преподаватель и общественный деятель Стэдман Грэхем, начали встречаться в 1986 году.
Знаменитая телеведущая признается, что боится штампом в паспорте испортить свои идеальные отношения с любимым. «Такого, как он, я больше не найду. Я в этом уверена. Но также я уверена, что штамп в паспорте разрушит нашу любовь», — откровенно заявляет Опра Уинфри и наслаждается каждым днем гражданского брака с мужчиной своей мечты.
Аль Пачино и Люсила Сола
Вместе 14 лет
Знаменитый голливудский сердцеед имеет троих детей, при этом он не был женат. Несмотря на невероятную популярность и множество романов, Аль Пачино признается, что лучшее, что есть в его жизни, — две дочери и сын.
Фото: Getty Images
С 2007 года Аль Пачино состоит в отношениях с аргентинской актрисой Люсилой Солой. У Люсилы есть дочь, модель Камила Морроне, у которой уже несколько лет длится роман с еще одним завидным холостяком — Леонардо Ди Каприо.
Один из друзей Аль Пачино признавался в интервью таблоидам, что у актера всю жизнь есть страх перед официальным браком. Он уверен, что будет плохим мужем, к тому же, по своим убеждениям, он не может создать хороший союз. Не списывает звезда «Крестного отца» со счетов и свой сложный характер. Но, похоже, Люсилу, которая младше избранника на 39 лет, все устраивает.
Сьюзан Сарандон Тим Роббинс
Были вместе 22 года
У звезды «Тельмы и Луизы» было множество романов, но замужем она была лишь однажды. Брак с Крисом Сарандоном продержался 12 лет и оставил актрисе фамилию, с которой она прославилась. После этого, несмотря на долгие отношения с избранниками, под венец она так и не решилась пойти.
Фото: Getty Images
В 1987 году на съемках 41-летняя Сьюзан познакомилась с 29-летним Тимом Роббинсом («Нечего терять», «Таинственная река», «Побег из Шоушенка»). Они сразу стали жить вместе. У пары родились сыновья — Джек и Майлз. Но после 22 лет совместной жизни актеры расстались.
После у Сарандон были длительные отношения с Джонатаном Бриклином, но и этот союз распался.
Диана Крюгер и Норман Ридус
Вместе 5 лет
Первым и пока единственным мужем актрисы был ее коллега Гийом Кане. Их брак длился 5 лет и распался из-за постоянной занятости супругов.
После, в течение 10 лет, Крюгер встречалась с Джошуа Джексоном. Их роман закончился в 2016-м. Но в то же время Диана стала встречаться с партнером по фильму «Небо» Норманом Ридусом. У пары есть двухлетняя дочь Нова.
Диана Крюгер откровенно заявляет, что не верит в институт брака: «Имеют значения лишь обязательства, которые вы берете друг перед другом. А простая бумажка еще никого не удержала от расставания».
Марион Котийяр и Гийом Кане
Вместе 14 лет
Экс-супруг Дианы Крюгер Гийом Кане много лет счастлив с матерью своих детей, актрисой Марион Котийяр. Несмотря на то, что у них растут сын и дочь, влюбленные не спешат связывать себя узами брака.
Фото: Getty Images
Слухи об их помолвке появляются с завидной регулярностью, но они их не комментируют. Возможно, в нежелании ставить печать в паспорте виноват и прошлый неудачный опыт обоих — развод у Гийома и добровольный уход из жизни бывшего возлюбленного Марион.
Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем
Вместе 11 лет
Роузи и Джейсон — одна из самых крепких и красивых пар в мире знаменитостей. Стэтхем сделал предложение руки и сердца любимой в 2016-м, через шесть лет после начала романа, но мужем и женой они до сих пока не стали.
Фото: Billy Bennight/ Global Look press
В 2017 году Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями — у них появился сын Джек. Знаменитости стараются лишний раз не показывать мальчика публике. А на днях стало известно, что модель ждет второго малыша. Возможно, рождение ребенка сделает Джейсона более решительным в вопросе женитьбы...
Ева Мендес и Райан Гослинг
Вместе 10 лет
Райан Гослинг ни с кем не был так долго, как с Евой Мендес. До нее он встречался с Фамке Янссен, Сандрой Буллок, Рейчел МакАдамс, Джейми Мюррей и другими известными женщинами. Но все эти романы длились не больше двух лет.
Фото: Getty Images
Отношения с Мендес у Гослинга начались после их совместных съемок в картине «Место под соснами». У пары растут две маленькие дочки: 7-летняя Эсмеральда и 3-летняя Амада. Однако Ева и Райан не являются мужем и женой.
Ева Герцигова и Грегорио Марсиай
Вместе 19 лет
После развода в 1998 году с экс-супругом Тико Торресом супермодель Ева Герцигова больше не хочет выходить замуж. Уже почти два десятка лет она счастлива с Грегорио Марсиаем, от которого родила троих сыновей.
В 2017-м в СМИ появилась информация, что Ева и Грегорио обручились, но до свадьбы дело пока не дошло.
«Я не верю в замужество. Отношения — это развитие, а брак останавливает его», — говорила Герцигова до встречи с мужчиной своей мечты. После она признавалась, что, увидев Грегорио, поняла, — это любовь с первого взгляда.
Возможно, поклонники пары когда-то все же увидят ее у алтаря.
Фото и видео: MediaPunch/face to face, Billy Bennight, Dennis Van Tine, Lisa O'Connor/ Global Look press, Getty Images, youtube-канал Shakira, Instagram, East News
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