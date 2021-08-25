Шакира, Ева Мендес, Аль Пачино и другие знаменитости, выбравшие гражданский брак

Познакомились Рассел и Хоун задолго до начала своего романа — в 1968 году на съемках фильма «Один-единственный подлинно-оригинальный семейный оркестр». Курту тогда было всего 16 лет, а Голди — 21. После судьба на много лет разлучила их. Она успела дважды выйти замуж и родить двоих детей — Оливера и Кейт. Он тоже пожил семейной жизнью. Жена Сизон Хабли родила ему сына Бостона, но вскоре семья распалась.

Но, как говорится, от судьбы не уйти. И уже в осознанном возрасте Курт Рассел и Голди Хоун соединили свои жизни. Детей любимой от предыдущих отношений актер принял как своих, да и они считают его родным отцом.

Долгий союз Голди Хоун и Курта Рассела — доказательство того, что прожить всю жизнь в любви и согласии можно и без штампа в паспорте.

Шакира и Жерар Пике

Вместе 11 лет

Певица и футболист познакомились в 2010-м, когда она снимала клип на песню Waka Waka, ставшей официальным гимном Чемпионата мира по футболу.