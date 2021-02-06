Зудина обсудила с психологом ее роман с Табаковым: «Мужчину нельзя увести»
Фото: Starface
Вдова знаменитого актера, который ушел из жизни три года назад, решила разобраться со своими мыслями. Во время прямого эфира с известным психологом Анеттой Орловой звезда высказалась эту тему. Марина призналась, что больше никогда не хочет отвечать на этот вопрос: «Я сказала, все. Не верите мне — послушайте психолога!».
Она заявила, что ей надоела формулировка, что она увела Олега Павловича из семьи: «Никогда умного, самостоятельного, самодостаточного мужчину нельзя увести. А если его можно увести, то он будет уходить от одной, от другой, от третьей, от четвертой, от пятой». Психолог согласилась с ней, но при этом эксперт заметила, что мужчину на самом деле можно увести, но только в первые полтора года отношений на стороне: «Когда у него сносит крышу».
Напомним, что в телешоу «Секрет на миллион» на «НТВ» актриса призналась, что ее взаимоотношения с Олегом Павловичем были крайне тяжелыми. Она прерывала беременности. Марина Зудина решалась на это, чтобы ее возлюбленный не уходил от своей супруги Людмилы Крыловой. Будучи студенткой ГИТИСа Марина начала встречаться с преподавателем, который был старше ее на 30 лет. Их бурный роман обсуждала вся светская и театральная Москва. Звезда сериала «Содержанки» призналась, что она была беременна от возлюбленного, и даже не один раз. Но на тот момент актер культового фильма «Москва слезам не верит» был женат на Людмиле Крыловой и не думал уходить от нее. Поэтому молодой Зудиной приходилось идти на серьезный шаг: знаменитая блондинка делала аборты.
Фото: Starface
Зудина и Табаков в течение долгих десяти лет встречались как любовники. Но 17 марта 1995 года они спонтанно решили расписаться. На тот момент Марина уже 5-ый месяц была беременна. У знаменитостей не было пышной свадьбы и торжественной части вообще. Единственное фото со свадьбы появилось у актрисы через 10 лет благодаря случайным молодоженам, которые увидели Табакова и попросили с ним сфотографироваться.
Напомним, что в будущем в актерской семье появились на свет двое детей: сын Павел и дочь Мария. Олег Табаков умер три года назад. Его вдова заверила, что она справляется и без помощи друзей, которых у нее не осталось.
Фото и видео: Instagram
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