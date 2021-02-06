Зудина обсудила с психологом ее роман с Табаковым: «Мужчину нельзя увести»

Вдова знаменитого актера, который ушел из жизни три года назад, решила разобраться со своими мыслями. Во время прямого эфира с известным психологом Анеттой Орловой звезда высказалась эту тему. Марина призналась, что больше никогда не хочет отвечать на этот вопрос: «Я сказала, все. Не верите мне — послушайте психолога!».

Она заявила, что ей надоела формулировка, что она увела Олега Павловича из семьи: «Никогда умного, самостоятельного, самодостаточного мужчину нельзя увести. А если его можно увести, то он будет уходить от одной, от другой, от третьей, от четвертой, от пятой». Психолог согласилась с ней, но при этом эксперт заметила, что мужчину на самом деле можно увести, но только в первые полтора года отношений на стороне: «Когда у него сносит крышу».