Золушка в грубых ботинках: Мария Ивакова появилась в роскошном голубом вечернем платье

В преддверии новогодних праздников звезда шоу «Орла и Решки» Мария Ивакова превратилась в самую настоящую сказочную героиню — Золушку на современный лад. Девушка примерила ярко-голубое пышное платье с воздушным подолом, но необычно дополнила его, надев грубые высокие ботинки на шнуровке.

«Almost ready for 2021», — написала телеведущая.

Яркий образ поддержали ее поклонники, увидев в ней кто Снегурочку, кто Мальвину:

«Маша, какая красивая», «Машечка, какая Вы невероятно воздушная и нежная. Просто голубое и мягкое облачко», «Машенька, какая вы Воздушная, Нежная, Голубая мечта», «Машенька , как Вам , идёт этот небесный цвет», «Как вам этот образ идёт», «Образ бомбический!», «Нежная, голубая мечта кого-то!», «Мария, очень красивый образ и платье как облачно», «Снегурочка просто невероятной красоты», «Мальвина, не иначе. Голубой цвет- мой любимый. С наступающим!!! Пусть новый год будет лёгким и успешным, мы все это заслужили».

Ранее Мария Ивакова удивила поклонников, и появилась в провокационном топе телесного цвета.