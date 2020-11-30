«Просто огонь»: Мария Ивакова поделилась пикантным фото с отдыха в телесном топе

Телеведущая Мария Ивакова покорила своих поклонников эффектным, но довольно откровенным фото с отдыха.

Она появилась в телесном топе с необычным принтом, который пришелся по душе ее поклонников, а заодно продемонстрировала отличную фигуру. К топу Мария выбрала просторные темные брюки в узкую полоску. Курортный образ отлично дополняют темные очки.

Свой отпуск Ивакова провела в турецком Стамбуле.

«Стамбульский чики-чилл», – пишет Мария.

Подписчики завалили эксцентричную телеведущую комплиментами по поводу образа и пожелали хорошего отдыха:

«Маша! Красавица!», «Красотка Маша, образ огонь», «Как атмосферно у Вас там», «Ох уж эти пуговки на топе», «Шикарная чика», «Вот это жисть!!! Машуня красавица», «Да какая же красотааа», «Вааааааау!!! Красавица!!! », «Какая потрясающая фигура», «Очень красивая!», «Вы выглядите очень красиво», «А чайки то ждут! Позируют тоже на заднем плане))», «Вааааааау!!! Красавица!!!», «Это просто что-то невероятное, красота какая!», «Маша, вы просто красавица и место очень красивое».