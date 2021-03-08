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Насте Ивлеевой на 30-летие подарили трендовую сумку за 117 тысяч рублей

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Настя Ивлеева

Фото: @nastyaivleeva / Instagram

8 марта свой день рождения отмечает популярная блогерша.

8 марта родилась Настя Ивлеева. Блогерше исполнилось 30 лет. В честь этого события она опубликовала пост, в котором с юмором поздравила себя с новой датой. Позже она разместила фото первого подарка, который ей преподнесла подруга-стилист. В красивой брендовой коробке Настю ожидал приятный сюрприз — сумка из новой коллекции Louis Vuitton. Стоимость изделия на официальном сайте составляет 117 000 рублей. Аксессуар выполнен из черной кожи с красным принтом.

Подарок Насти Ивлеевой

Фото: Instagram

Не так давно Настя Ивлеева похвасталась остромодными «галошами», ведь смогла ухватить их, пока на онлайн-платформах им не присвоили статус sold out. Обзавестись такими же вы сможете за круглую сумму — около 40 000 рублей. Мюли Chain от британского бренда JW Anderson буквально захватили сердца и гардеробы модниц. Их вы узнаете сразу: слегка комичный силуэт, массивные кубинские цепи, мягкая кожа теленка и пробковая подошва.

Фото и видео: @nastyaivleeva / Instagram

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