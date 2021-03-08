Насте Ивлеевой на 30-летие подарили трендовую сумку за 117 тысяч рублей

Не так давно Настя Ивлеева похвасталась остромодными «галошами», ведь смогла ухватить их, пока на онлайн-платформах им не присвоили статус sold out. Обзавестись такими же вы сможете за круглую сумму — около 40 000 рублей. Мюли Chain от британского бренда JW Anderson буквально захватили сердца и гардеробы модниц. Их вы узнаете сразу: слегка комичный силуэт, массивные кубинские цепи, мягкая кожа теленка и пробковая подошва.