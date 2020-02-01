36-летняя певица МакSим уходит со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем

«Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий. Со всеми организаторами вопрос будет решаться индивидуально. Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными. Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали.

В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим «Преданным» обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время», — подытожила Маргарита. Напомним, в 2019 году Марина попала в серьезное ДТП, когда ехала в аэропорт. Маргарита Соколова рассказала об аварии и показала страшные снимки — все тело певицы было в гематомах.

Редакция Passion.ru желает МакSим скорейшего выздоровления!