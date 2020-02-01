36-летняя певица МакSим уходит со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем
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Фото: Instagram Марины Максимовой
36-летняя МакSим (настоящее имя — Марина Максимова, — прим.ред.) уходит в бессрочный отпуск из-за проблем со здоровьем. Об этом заявила представитель артистки Маргарита Соколова в своем Instagram: «Дорогие друзья, коллеги, организаторы, все наши многочисленные фан-клубы, объединённые творчеством певицы MaкSим!».
«На правах Генерального певицы хотела бы обратиться к вам от лица артистки и от себя лично с заявлением, которое для многих станет грустным и неожиданным. В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня».
«Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий. Со всеми организаторами вопрос будет решаться индивидуально. Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными. Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали.
В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим «Преданным» обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время», — подытожила Маргарита. Напомним, в 2019 году Марина попала в серьезное ДТП, когда ехала в аэропорт. Маргарита Соколова рассказала об аварии и показала страшные снимки — все тело певицы было в гематомах.
Редакция Passion.ru желает МакSим скорейшего выздоровления!
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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