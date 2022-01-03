Звучит пугающе: Водонаева рассказала, каким бизнесом занялась бы, будь у нее больше денег
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @alenavodonaeva
Готические образы для светских мероприятий, мрачные подарки и кот мей-кун, названный в честь известного торговца запрещенными веществами Пабло Эскобара: все то, что, казалось бы, могло шокировать поклонников Алены Водонаевой, уже было сделана и сообщено. Однако, ей удалось удивить окружающих еще сильнее, рассказав о необычной мечте о желанном бизнесе.
Телеведущая часто общается со своими подписчиками в аккаунте в Instagram, отвечая на их вопросы и раздавая советы. И на этот раз она вновь рассказывала поклонникам о самом заветном.
Один из подписчиков поинтересовался у Алены, каким бизнесом она хотела бы заняться, будь у нее неограниченное количество финансов на банковском счете. Ее ответ был краток и ясен: «Ритуальным».
Фото: Instagram @alenavodonaeva
Данный ответ мог бы знатно напугать аудиторию, но только не ту, что следит за жизнью Водонаевой. Она никогда не скрывала свою неординарную любовь к мистике и ведьмовским мотивам. Девушка часто выбирает для своих образов мрачную тематику. Так, например, недавно она посетила премьеру фильма в наряде, в стиле готической «Аленушки».
Фото: Instagram