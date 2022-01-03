Звучит пугающе: Водонаева рассказала, каким бизнесом занялась бы, будь у нее больше денег

Готические образы для светских мероприятий, мрачные подарки и кот мей-кун, названный в честь известного торговца запрещенными веществами Пабло Эскобара: все то, что, казалось бы, могло шокировать поклонников Алены Водонаевой, уже было сделана и сообщено. Однако, ей удалось удивить окружающих еще сильнее, рассказав о необычной мечте о желанном бизнесе.

Телеведущая часто общается со своими подписчиками в аккаунте в Instagram, отвечая на их вопросы и раздавая советы. И на этот раз она вновь рассказывала поклонникам о самом заветном.

Один из подписчиков поинтересовался у Алены, каким бизнесом она хотела бы заняться, будь у нее неограниченное количество финансов на банковском счете. Ее ответ был краток и ясен: «Ритуальным».