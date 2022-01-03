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Звучит пугающе: Водонаева рассказала, каким бизнесом занялась бы, будь у нее больше денег

Экс-участница «Дома 2» славится своей любовью к мрачным элементам не только в одежде и интерьере, но в своей предпринимательской деятельности. Это подтвердил ее неординарный ответ на вопрос об идеях для бизнеса.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алена Водонаева часто использует элементы готики в своих образах

Фото: Instagram @alenavodonaeva

Готические образы для светских мероприятий, мрачные подарки и кот мей-кун, названный в честь известного торговца запрещенными веществами Пабло Эскобара: все то, что, казалось бы, могло шокировать поклонников Алены Водонаевой, уже было сделана и сообщено. Однако, ей удалось удивить окружающих еще сильнее, рассказав о необычной мечте о желанном бизнесе.

Телеведущая часто общается со своими подписчиками в аккаунте в Instagram, отвечая на их вопросы и раздавая советы. И на этот раз она вновь рассказывала поклонникам о самом заветном.

Один из подписчиков поинтересовался у Алены, каким бизнесом она хотела бы заняться, будь у нее неограниченное количество финансов на банковском счете. Ее ответ был краток и ясен: «Ритуальным».

Алена Водонаева поделилась необычной бизнес идеей

Алена Водонаева поделилась необычной бизнес идеей

Фото: Instagram @alenavodonaeva

Данный ответ мог бы знатно напугать аудиторию, но только не ту, что следит за жизнью Водонаевой. Она никогда не скрывала свою неординарную любовь к мистике и ведьмовским мотивам. Девушка часто выбирает для своих образов мрачную тематику. Так, например, недавно она посетила премьеру фильма в наряде, в стиле готической «Аленушки».

Фото: Instagram

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