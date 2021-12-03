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Алена Водонаева в образе готической «Аленушки» посетила премьеру фильма «Спенсер»

39-летняя телеведущая — большая поклонница эффектных нарядов, а особенное предпочтение она отдает образам с мрачными элементами в викторианском стиле. В одном из них она посетила премьеру фильма в кинотеатре «Художественный».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Водонаева на премьере фильма «Спенсер»

Фото: Макс Светский/Passion.ru

Внешний вид Алены Водонаевой привел в восторг журналистов. Экс-участница «Дома 2» для своего образа выбрала черное платье на тонких бретелях, поверх которого было надето еще одно, только прозрачное, на голове у журналистки красовалась косынка из того же материала, а в руках она аккуратно держала сумку от испанского бренда Andres Gallardo с белыми вставками в виде ягуара. Она с большим удовольствием показывалась перед камерами репортеров, чтобы им удалось запечатлеть ее со всех ракурсов.

Владелица собственного салона красоты своего имени — частый гость на светских мероприятиях. Она часто выбирает для каждого из них разнообразные драматичные или готические образы, которые подчеркивают ее индивидуальность и ярко выражают ее уникальный стиль.

Автор книги «Голая» стала одной из первых звездных гостей, которым довелось раньше всех увидеть новую кинокартину Пабло Ларраин, повествующую о совместной жизни в браке Принцессы Дианы и Принца Чарльза.

Фото: Instagram, Макс Светский/Passion.ru

Видео: Макс Светский/Passion.ru

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