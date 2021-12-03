Алена Водонаева в образе готической «Аленушки» посетила премьеру фильма «Спенсер»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Внешний вид Алены Водонаевой привел в восторг журналистов. Экс-участница «Дома 2» для своего образа выбрала черное платье на тонких бретелях, поверх которого было надето еще одно, только прозрачное, на голове у журналистки красовалась косынка из того же материала, а в руках она аккуратно держала сумку от испанского бренда Andres Gallardo с белыми вставками в виде ягуара. Она с большим удовольствием показывалась перед камерами репортеров, чтобы им удалось запечатлеть ее со всех ракурсов.
Владелица собственного салона красоты своего имени — частый гость на светских мероприятиях. Она часто выбирает для каждого из них разнообразные драматичные или готические образы, которые подчеркивают ее индивидуальность и ярко выражают ее уникальный стиль.
Автор книги «Голая» стала одной из первых звездных гостей, которым довелось раньше всех увидеть новую кинокартину Пабло Ларраин, повествующую о совместной жизни в браке Принцессы Дианы и Принца Чарльза.
Фото: Instagram, Макс Светский/Passion.ru
Видео: Макс Светский/Passion.ru