Алена Водонаева в образе готической «Аленушки» посетила премьеру фильма «Спенсер»

Внешний вид Алены Водонаевой привел в восторг журналистов. Экс-участница «Дома 2» для своего образа выбрала черное платье на тонких бретелях, поверх которого было надето еще одно, только прозрачное, на голове у журналистки красовалась косынка из того же материала, а в руках она аккуратно держала сумку от испанского бренда Andres Gallardo с белыми вставками в виде ягуара. Она с большим удовольствием показывалась перед камерами репортеров, чтобы им удалось запечатлеть ее со всех ракурсов.