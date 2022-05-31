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«Живи спокойно, страна»: Алла Пугачева ответила на оскорбления из-за отъезда из России

Российская певица Алла Пугачева уже неоднократно подвергалась жесткой критике из-за своего отъезда из России. Однако Примадонна устала от негатива и наконец отреагировала на оскорбления хейтеров.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алла Пугачева на премьере фильма "Притяжение"

Фото: starface

Поводом для нарушения молчания для артистки стала устроенная неизвестными в понедельник, 30 мая, акция, во время которой на фасаде телецентра «Останкино» появилась адресованная ей фраза, которую высветили при помощи проектора: «Алла, хорошо, что ты убежала! Алла, ты давно всех тут…», далее следовала нецензурная брань.

В ответ на это оскорбление 73-летняя звезда записала короткое видео, в котором сидит в белом костюме и улыбается на фоне цветущего сада. Подписала свой ролик Пугачева хлестко и лаконично: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!»

Напомним, что ранее Пугачева уже выходила на связь с журналистами и сказала, что вернется в Россию осенью, к началу учебного года в школе ее детей, и опровергала слухи о разводе с супругом, юмористом Максимом Галкиным. Вернется ли он на родину, пока неизвестно. Знаменитое семейство в полном составе уехало из России после начала спецоперации и сейчас, как сообщают СМИ, находится в Израиле.

Фото: starface, globallook, архив пресс-служб

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