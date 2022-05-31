«Живи спокойно, страна»: Алла Пугачева ответила на оскорбления из-за отъезда из России

Поводом для нарушения молчания для артистки стала устроенная неизвестными в понедельник, 30 мая, акция, во время которой на фасаде телецентра «Останкино» появилась адресованная ей фраза, которую высветили при помощи проектора: «Алла, хорошо, что ты убежала! Алла, ты давно всех тут…», далее следовала нецензурная брань.

В ответ на это оскорбление 73-летняя звезда записала короткое видео, в котором сидит в белом костюме и улыбается на фоне цветущего сада. Подписала свой ролик Пугачева хлестко и лаконично: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!»

Напомним, что ранее Пугачева уже выходила на связь с журналистами и сказала, что вернется в Россию осенью, к началу учебного года в школе ее детей, и опровергала слухи о разводе с супругом, юмористом Максимом Галкиным. Вернется ли он на родину, пока неизвестно. Знаменитое семейство в полном составе уехало из России после начала спецоперации и сейчас, как сообщают СМИ, находится в Израиле.