«Каникулы-то заканчиваются»: Пугачева лично рассказала, когда планирует вернуться в Россию

Возвращение артистка запланировала на конец лета, к началу учебного года в школах, о чем лично рассказала корреспонденту издания «Известия», когда тот подловил ее с супругом во время прогулки и задал волнующий многих поклонников Примадонны вопрос. Увиливать от ответа Алла Борисовна не стала: «А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — заявила Пугачева.

О том, вернется ли в Россию Максим Галкин, журналистам не удалось получить ответ — шоумен, до этого нелестно высказывавшийся в адрес россиян, вежливо ушел от ответа на заданный ему вопрос.

Напомним, что Алла Пугачева спешно покинула Россию в начале марта, после начала спецоперации на Украине. Поклонники певицы были уверены, что их любимая артистка вряд ли вернется на родину, так затянулся ее отъезд. Сама Примадонна слухи об эмиграции до этого момента никак не комментировала и о своем возвращении сообщила впервые.