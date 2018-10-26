«Жил с любовью и ушел с любовью»: звезды скорбят о Николае Караченцове

«Уходите, Вы часто без спроса уходите, С улыбкой прощальной, Вы в дальнюю Вашу страну... Уходите, ой, что-то Вы часто уходите... Назад не вернетесь, тревожа лишь память мою...», — написал ее супруг, Стас Михайлов.

«Сколько же печальных новостей принесла эта осень. Не стало великого Артиста, на чьих фильмах мы выросли. Николай Петрович Караченцов. Ушел за день до своего дня рождения. Боролся и не сдавался столько лет... В голове слова из легендарной "Юноны и Авось": "Я тебя никогда не забуду...". Навсегда в нашей памяти», — грустит Алсу.

«"О, как играет музыка! Они уходят от нас, один ушел совсем, совсем навсегда, мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить... Надо жить..." А.П.Чехов. Светлая память Артисту!..», — процитировала слова классика Дарья Повереннова.

«Вот и Николай Караченцов покинул нас. Актер неистового темперамента и таланта. Тяжко ему было все эти годы после жестокой аварии. В расцвете сил и карьеры попал в такую жуткую ситуацию. Спасибо Людмиле, и которая в самые тяжкие его годы была рядом и всем, кто был с ним и помогал. Вспоминаю, как мы работали над моей песней "милые алые зори". Жара стояла страшная и мы всю ночь репетировали у меня на студии, через каждые полчаса купаясь в озере. И как он потрясающе спел и прочитал мои стихи на Юбилейном концерте в 1997г. "Разлетаясь на брызги сердце вытечет горлом — пополам буду песней в полете разорван". Не забыть его голос, его раскатистый рык со сцены. И еще теннис, шашлыки, разговоры о жизни, о музыке и театре… Его глаза и зубастая улыбка его ярчайшие образы в кино и театре, его жажда жизни! Много всего. И это останется со мной до конца. Великий актер ушел. Ушел отсюда и в вечность. Земля ему пухом…Соболезнования родным и близким», — вспоминает Олег Газманов.

«Не стало Николая Петровича Караченцова. Мы встречались этим летом в Израиле для интервью. Я хорошо помню наш разговор, но особенно вонзился в память диалог, который состоялся уже один на один, когда выключили камеры и микрофоны: - "...вы не избегаете публичности, ведете открытую жизнь без смущения и даже иногда вопреки упрекам. Почему?" - "Жить хочу". Вот так. Конечно, для меня история борьбы Николая Петровича неотделима от истории преданности и самопожертвования его жены Людмилы Андреевны Поргиной. Спасибо вам за любовь, за ваше мужество, за веру вопреки страху и обстоятельствам. Мои искренние соболезнования», — вспоминает Дмитрий Шепелев.

«Прощайте, Николай Петрович, граф Резанов! Вы очень хороший человек. Редкой доброты, порядочности, настоящий профессионал, влюблённый навсегда в свою профессию. И на счастье с вами всегда был ваш Ангел - Людочка Поргина. Люда, вы сделали все что смогли. Даже больше. Вечная память...», — простилась Наталья Штурм.

«Мастер ушел...», — написал Алексей Потапенко.

«Покойся с миром ЛЮБИМЫЙ Артист!!!», — написала Наташа Королева.

«Николай Петрович.. спасибо... Светлая память...», — поблагодарила Кристина Асмус. «Ушел Николай Караченцов. Светлая память», — написал ее муж, Гарик Харламов.