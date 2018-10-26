«Жил с любовью и ушел с любовью»: звезды скорбят о Николае Караченцове

Сегодня утром скончался замечательный актер, любимец миллионов зрителей, Николай Караченцов. Он не дожил до дня своего рождения совсем немного: уже завтра ему исполнилось бы 74 года. Неудивительно, что многие коллеги восприняли эту потерю как личную трагедию.
«Ну вот и ещё один Замечательный Актер и наш современник ушёл от нас..... R.I.P.», — написал в блоге Филипп Киркоров.
«Прощай, Коля», — грустит Алла Пугачева.
«Ушел Коля... последний из ленкомовской компашки моей молодости... Саша Абдулов... Олег Янковский... и теперь вот Коля... Год назад Коля подарил мне свою книгу "Я не ушел..."... а сегодня все-таки ушел... стремительный, спортивный, теннисист, гениальный Резанов... Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу... А автограф на книге он написал сам: "Игорь! Родной! Спасибо тебе за нашу дружбу"... мне писали сомневающиеся: в его состоянии он не мог сам написать... а он смог! Он многое мог... Прощай, Коля», — вспоминает Игорь Николаев.
«Не хочу, не хочу, не хочу в это верить......», — скорбит Юлия Проскурякова.
«Николай Петрович... Светлая память... Спасибо...», — написал Максим Виторган.
«Ушел Петрович... Николай Петрович... Прощай. Светлая память...», — простилась Ольга Кабо.
«Жил с любовью и ушел с любовью...», — написал Валерий Леонтьев.
«Плачу... царствие небесное. Так уходит наше время ... "И грустно от того, что больше ваших глаз всё с фотографий смотрят на меня. Ваш маятник застыл, но верю и молюсь, простит и примет небо вас любя"», — написала Инна Михайлова.
«Уходите, Вы часто без спроса уходите, С улыбкой прощальной, Вы в дальнюю Вашу страну... Уходите, ой, что-то Вы часто уходите... Назад не вернетесь, тревожа лишь память мою...», — написал ее супруг, Стас Михайлов.
«Сколько же печальных новостей принесла эта осень. Не стало великого Артиста, на чьих фильмах мы выросли. Николай Петрович Караченцов. Ушел за день до своего дня рождения. Боролся и не сдавался столько лет... В голове слова из легендарной "Юноны и Авось": "Я тебя никогда не забуду...". Навсегда в нашей памяти», — грустит Алсу.
«"О, как играет музыка! Они уходят от нас, один ушел совсем, совсем навсегда, мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить... Надо жить..." А.П.Чехов. Светлая память Артисту!..», — процитировала слова классика Дарья Повереннова.
«Вот и Николай Караченцов покинул нас. Актер неистового темперамента и таланта. Тяжко ему было все эти годы после жестокой аварии. В расцвете сил и карьеры попал в такую жуткую ситуацию. Спасибо Людмиле, и которая в самые тяжкие его годы была рядом и всем, кто был с ним и помогал. Вспоминаю, как мы работали над моей песней "милые алые зори". Жара стояла страшная и мы всю ночь репетировали у меня на студии, через каждые полчаса купаясь в озере. И как он потрясающе спел и прочитал мои стихи на Юбилейном концерте в 1997г. "Разлетаясь на брызги сердце вытечет горлом — пополам буду песней в полете разорван". Не забыть его голос, его раскатистый рык со сцены. И еще теннис, шашлыки, разговоры о жизни, о музыке и театре… Его глаза и зубастая улыбка его ярчайшие образы в кино и театре, его жажда жизни! Много всего. И это останется со мной до конца. Великий актер ушел. Ушел отсюда и в вечность. Земля ему пухом…Соболезнования родным и близким», — вспоминает Олег Газманов.
«Не стало Николая Петровича Караченцова. Мы встречались этим летом в Израиле для интервью. Я хорошо помню наш разговор, но особенно вонзился в память диалог, который состоялся уже один на один, когда выключили камеры и микрофоны: - "...вы не избегаете публичности, ведете открытую жизнь без смущения и даже иногда вопреки упрекам. Почему?" - "Жить хочу". Вот так. Конечно, для меня история борьбы Николая Петровича неотделима от истории преданности и самопожертвования его жены Людмилы Андреевны Поргиной. Спасибо вам за любовь, за ваше мужество, за веру вопреки страху и обстоятельствам. Мои искренние соболезнования», — вспоминает Дмитрий Шепелев.
«Прощайте, Николай Петрович, граф Резанов! Вы очень хороший человек. Редкой доброты, порядочности, настоящий профессионал, влюблённый навсегда в свою профессию. И на счастье с вами всегда был ваш Ангел - Людочка Поргина. Люда, вы сделали все что смогли. Даже больше. Вечная память...», — простилась Наталья Штурм.
«Мастер ушел...», — написал Алексей Потапенко.
«Покойся с миром ЛЮБИМЫЙ Артист!!!», — написала Наташа Королева.
«Николай Петрович.. спасибо... Светлая память...», — поблагодарила Кристина Асмус. «Ушел Николай Караченцов. Светлая память», — написал ее муж, Гарик Харламов.
Фото и видео: instagram