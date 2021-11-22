Жигунов пожаловался на угрозы в свой адрес после обращения в суд в защиту авторских прав

«После длительных и ничем не закончившихся переговоров я был вынужден направить досудебную претензию в адрес "Амедиа". Ответ пришел неожиданный — за то, что я подаю в суд, мне угрожают прокуратурой. Возможно, это корпоративная этика "Амедиа" в общении с деловыми партнерами, я на них в суд — они меня в тюрьму, а возможно, — новое слово в юриспруденции. Шутки шутками, но времена такие, что бывает всякое», — рассказал Жигунов «СтарХиту».

После этого инцидента сериал, который должен был быть показан на «Первом канале», рискует вовсе не выйти в эфир из-за широкого общественного резонанса.

Ранее Жигунов откровенно высказался о съемках вместе с актрисой Анастасией Заворотнюк, которые стали для него тяжелыми — как оказалось, актриса показалась ему недостаточно компетентной, хотя другим участникам съемок она очень нравилась. Их совместная работа, однако, окончилась страстным романом и скандальным разрывом.