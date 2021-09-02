От ненависти до любви: Жигунов рассказал, что был в ужасе от съемок с Заворотнюк
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Фото: Victor Klyushkin/Russian Look
Сергей Жигунов в беседе с журналистами «МК-Екатеринбург» раскрыл, что съемки популярного сериала «Моя прекрасная няня», которые закончились романом с коллегой Анастасией Заворотнюк, были для него очень тяжелыми. Актер согласился на этот проект, но быстро понял, что это совсем не его.
«Я думал, что в кино умею все, если не умею, то легко научусь. Но оказалось, что ситком — это ужас. Это американское изобретение, где в павильоне созданы декорации различных мест: комната, автомобиль, кухня, самолет и так далее. На другой стороне сидят люди и смеются. Артисты сыграли в одних декорациях и переходят в другие. Но у нас сразу не пошло. С нами работали американцы, которые делали лучший комедийный сериал — "Друзья". Но у них ничего не получалось», — признался он.
По его словам, все изменилось, когда над проектом начал работать сценарист Алексей Криущенко. Он снял все по-своему, «перевернув» представление об американском ситкоме, и достиг огромного успеха.
Кроме того, он был недоволен и напарницей Анастасией Заворотнюк — сразу же, как ее выбрали для этой роли. Поводов для недовольства было много — и напротив, другие участники проекта были от нее в восторге, поскольку актриса была пунктуальной и приветливой. А вот Жигунов замечал каждую ее ошибку и всерьез намеревался убрать ее из этого сериала.
Правда, профессиональный конфликт не помешал страсти — в 2006 году Жигунов ушел от своей жены и начал встречаться с Анастасией. Закончилось все, однако, не лучшим образом — партнеры со скандалом расстались, а Заворотнюк даже заявила, что их отношения были для нее роковой ошибкой.
Зато после разрыва актер снова вернулся к бывшей жене Вере Новиковой, но быть вместе им было не суждено, и пара все-таки разошлась. Сегодня у Жигунова другая любовь, которая оказалась очень похожа на его коллегу и бывшую возлюбленную Анастасию Заворотнюк.
Фото: Global Look press
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