От ненависти до любви: Жигунов рассказал, что был в ужасе от съемок с Заворотнюк

Сергей Жигунов в беседе с журналистами «МК-Екатеринбург» раскрыл, что съемки популярного сериала «Моя прекрасная няня», которые закончились романом с коллегой Анастасией Заворотнюк, были для него очень тяжелыми. Актер согласился на этот проект, но быстро понял, что это совсем не его.

«Я думал, что в кино умею все, если не умею, то легко научусь. Но оказалось, что ситком — это ужас. Это американское изобретение, где в павильоне созданы декорации различных мест: комната, автомобиль, кухня, самолет и так далее. На другой стороне сидят люди и смеются. Артисты сыграли в одних декорациях и переходят в другие. Но у нас сразу не пошло. С нами работали американцы, которые делали лучший комедийный сериал — "Друзья". Но у них ничего не получалось», — признался он.

По его словам, все изменилось, когда над проектом начал работать сценарист Алексей Криущенко. Он снял все по-своему, «перевернув» представление об американском ситкоме, и достиг огромного успеха.