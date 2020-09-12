Женя Малахова выложила фото из свадебного путешествия и показала мужа
Фото: Instagram
Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова наслаждается свадебным путешествием в Крыму. Две недели назад, 29 августа, 31-летняя артистка вышла замуж во второй раз. И — как и в случае с первым мужем Ренатом Давлетьяровым — сделала это тайно. А теперь девушка не только поделилась фото из совместного путешествия со второй половинкой, но и показала мужа.
Вы просили показать моего мужа. Видите вдалеке парашют? Это он. Знакомьтесь,
— иронично подписала снимки Женя. Позднее ей пришлось уточнить, что в подборке есть фото с сидящим за ее спиной инструктором по полету на параплане, и это именно инструктор, а не ее супруг.
Артистка также выложила снимки, сделанные на горе Храм Солнца в Крыму. Это место считается знаковым среди эзотериков.
До этого брака Женя Малахова состояла в официальных отношениях с режиссером Ренатом Давлетьяровым. Они расстались после 6 лет совместной жизни.
Фото: Instagram/@malahovajenya
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