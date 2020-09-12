Женя Малахова выложила фото из свадебного путешествия и показала мужа

— иронично подписала снимки Женя. Позднее ей пришлось уточнить, что в подборке есть фото с сидящим за ее спиной инструктором по полету на параплане, и это именно инструктор, а не ее супруг.

Артистка также выложила снимки, сделанные на горе Храм Солнца в Крыму. Это место считается знаковым среди эзотериков.