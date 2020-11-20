«Эталон красоты»: женственная Юлия Ковальчук показала новую соблазнительную фотосессию
Фото: www.instagram.com/juliakovalchuk/?hl=ru
Юлия Ковальчук снялась в фотосессии, посвященной выходу ее нового клипа. Несколькими кадрами певица поделилась в своем блоге.
На фотографиях она получилась очень женственной — для съемки стилисты выбрали черный костюм, ультракороткий топ.
«Я бываю разной... также как и ты...) "Пока"... Скоро..», — пишет Юлия.
Фотографии оценили — поклонники сделали певице множество комплиментов и отметили ее отличную форму:
«Классная фотография!», «Юлечка, ну красотка как всегда. Ждем с нетерпением новый клип и новую песню», «Юля, вы прекрасно выглядите», «Фотография супер. Не устану повторять вам, вы красотка», «Юлиана! Эталон красоты! Стильная, шедевральная», «Прекрасная Юлия! Всегда великолепна», «Трепетная, полна сдержанности и недосказанности, вы прекрасны».
Ранее Юлия Ковальчук удивила поклонников необычным образом в пуховике-одеяле — многим поклонникам он пришелся по душе, но кое-кто не оценил и посоветовал певице выбрать что-нибудь более женственное.
Фото и видео: Instagram Юлии Ковальчук
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