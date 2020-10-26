«Женщина, вы кто?»: Екатерину Варнаву не узнали в очках и с пучком на голове

Поклонники не сразу узнали свою любимицу и сравнили ее со строгой учительницей:

«Женщина, вы кто? Где Варнава?», «Не знаю, какая Катерина в жизни, как человек, но в своей профессии она мне очень нравится, только не лезьте в политику, не поддерживайте диктатора, не портите репутацию, как ваши коллеги из камеди! Спасибо за вашу работу», «Хороша чертовка», «И очень эффектная», «Какая строгая учительница», «Другой совершенно человек».

Прозвучали и обычные комментарии относительно глаз — подписчики никак не могут привыкнуть к образу голубоглазой Варнавы. Свои карие от природы глаза Екатерина скрывает под голубыми линзами. Некоторым такие метаморфозы пришлись по душе, однако нашлись и те, кто считает, что таким образом Варнава теряет свою индивидуальность.

«Не идет этот цвет глаз», «Хочу такой же цвет глаз», «Вы носите линзы?», — удивляются подписчики.