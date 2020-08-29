«Моя ты нежная»: Катя Варнава выглядит, как девочка на свежем селфи

— подписала снимок Варнава и собрала массу комплиментов. В том числе — от коллег. «Катюша, ты хороша невозможно!!!» — написал Николай Цискаридзе. «Моя ты нежная» — добавили одновременно Юлианна Караулова и Евгений Бороденко. А кое-кто заметил, что у Екатерины на запястье держится резинка для волос.

Многие отметили и то, как мягко выглядят ее волосы без укладки. А совсем недавно Варнава экспериментировала с каре.