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«Моя ты нежная»: Катя Варнава выглядит, как девочка на свежем селфи

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Екатерина Варнава

Фото: Instagram

35-летняя звезда «Comedy Woman» порадовала подписчиков фото, на котором она выглядит моложе своих лет.

Актриса Екатерина Варнава восхитила подписчиков селфи, на котором она предстала с нейтральным макияжем и без укладки. 35-летняя звезда была одета в рубашку голубого оттенка, который только подчеркивал мягкость всей фотографии. В результате звезда «Comedy Woman» получилась на нем словно девочка.

Хорошая моя... Радостно в душе у нее,

— подписала снимок Варнава и собрала массу комплиментов. В том числе — от коллег. «Катюша, ты хороша невозможно!!!» — написал Николай Цискаридзе. «Моя ты нежная» — добавили одновременно Юлианна Караулова и Евгений Бороденко. А кое-кто заметил, что у Екатерины на запястье держится резинка для волос.

Многие отметили и то, как мягко выглядят ее волосы без укладки. А совсем недавно Варнава экспериментировала с каре.

Фото: @kativarnava//Instagram

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