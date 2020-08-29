«Моя ты нежная»: Катя Варнава выглядит, как девочка на свежем селфи
Фото: Instagram
Актриса Екатерина Варнава восхитила подписчиков селфи, на котором она предстала с нейтральным макияжем и без укладки. 35-летняя звезда была одета в рубашку голубого оттенка, который только подчеркивал мягкость всей фотографии. В результате звезда «Comedy Woman» получилась на нем словно девочка.
Хорошая моя... Радостно в душе у нее,
— подписала снимок Варнава и собрала массу комплиментов. В том числе — от коллег. «Катюша, ты хороша невозможно!!!» — написал Николай Цискаридзе. «Моя ты нежная» — добавили одновременно Юлианна Караулова и Евгений Бороденко. А кое-кто заметил, что у Екатерины на запястье держится резинка для волос.
Многие отметили и то, как мягко выглядят ее волосы без укладки. А совсем недавно Варнава экспериментировала с каре.
Фото: @kativarnava//Instagram
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