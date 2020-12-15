«Женщина в черном»: Ксения Собчак покорила шикарным образом в кожаных рубашке и брюках
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru
Ксения Собчак поделилась в своем Instagram новым, очень эффектным образом в стиле total black. В последнее время журналистка и телеведущая активно экспериментирует со стилем, пробуя на себе современные тренды, женственные элегантные платья и пальто и стильные вещи оверсайз.
На этот раз Ксения демонстрирует роскошный костюм из черной кожи. Рубашку мужского кроя с длинным рукавом дополняют лаконичные брюки, также из черной кожи. Прическу Ксения выбрала скромную, гладко уложенные собранные волосы.
«Идешь к женщине — возьми с собой плетку, говорил Ницше. Ко мне — уже поздно. Я сама выпорю кого угодно», — иронично подписала кадр Ксения.
Подписчики Собчак прокомментировали ее образ в тон ее подписи:
«А если прийти с пряником?», «Вам и плетка ни к чему, языком выпорите», «Ксения Анатольевна, вы идеальная госпожа», «Женщина в черном», «Это вы про своего мужа?», «Симпатичный костюмчик! Для встречи Нового года самое то», «В коже Ксения как никогда сексуальна!», «Это точно, Ксения Анатольевна», «Ксения, ты красавица становишься! Наряды стала выбирать со вкусом и ведешь себя как женщина дорогая. Супер! На тебя приятно и интересно стало смотреть и слушать».
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!