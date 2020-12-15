«Женщина в черном»: Ксения Собчак покорила шикарным образом в кожаных рубашке и брюках

Ксения Собчак поделилась в своем Instagram новым, очень эффектным образом в стиле total black. В последнее время журналистка и телеведущая активно экспериментирует со стилем, пробуя на себе современные тренды, женственные элегантные платья и пальто и стильные вещи оверсайз.

На этот раз Ксения демонстрирует роскошный костюм из черной кожи. Рубашку мужского кроя с длинным рукавом дополняют лаконичные брюки, также из черной кожи. Прическу Ксения выбрала скромную, гладко уложенные собранные волосы.

«Идешь к женщине — возьми с собой плетку, говорил Ницше. Ко мне — уже поздно. Я сама выпорю кого угодно», — иронично подписала кадр Ксения.