«Женщина — это существо. Домострой отдыхает»: Ляйсан Утяшеву жестко раскритиковали за неосторожное интервью

Примерно неделю назад 33-летняя экс-гимнастка Ляйсан Утяшева дала откровенное интервью ведущей YouТube-проекта «А поговорить?» Ирине Шихман. Фразы, которые произнесла спортсменка, возмутили общественность.

Говоря о запуске своего курса для женщин, Ляйсан рассуждает: «Я подумала, что молодому поколению женщин, девушек, а я уже в той категории стабильных отношений и мне есть чем поделиться. <...> Сейчас большое количество мастер-классов, на которых учат женщину взять от мужчины, забрать что-то, прикрутить его. А я учу суперженщину, я ей напоминаю, что женщина — это существо, с которым должно быть мужчине хорошо». По мнению спортсменки, измены и разводы случаются именно из-за того, что женщины заботятся о своем комфорте.

«Ты тогда недоженщина, если ты не умеешь готовить. Никакого домостроя в этом нет! Это все равно, что ты от мужика требуешь забить гвоздь, а сама… Если ты не умеешь готовить... я понимаю, что у тебя могут быть гувернантки, помощницы, ты можешь заказать себе шикарную еду домой, но не уметь приготовить… Вот мы сейчас находимся в веке, когда дьявол говорит: "Женщины не должны готовить" — и выбивает у нас это из-под ног. Где это написано, что не должна? На роду вот у тебя: бабушки, прабабушки, и так далее... только женщины этого поколения вдруг начали говорить: "Я не должна готовить". Почему? Если ты умеешь готовить борщ или ты умеешь готовить любой суп, это 20 минут твоей жизни. Ты можешь говорить по телефону, и можешь стругать, разговаривать. Почему муж должен делать женские вещи? <...> Для Паши, например, это важный пункт, а он мужчина о-го-го, за ним гонялось полмира красавиц! Пашка приносил еду на съемки Comedy, хотя все ребята заказывают из таких ресторанов, а тут Ляся сделала — как вкусно!» — эмоционально высказалась супруга резидента Comedy Club Павла Воли.

Возмущенные женщины не стеснялись в выражениях в комментариях: «Господи, Утяшева такое днище сексистское, какой стыд», «Очень неприятное впечатление от Ляйсан, очень высокомерная. А ее сексистские загоны — это нечто. Домострой отдыхает. Такой ***. "Женщина — это существо." "Нормальное желание нравиться мальчику"», «Ляйсан как из 19 века вылезла».

«Наглядное видео-руководство о том, какой быть не надо. Спасибо!!﻿», «Да уж.... после недоженщины теперь точно Ляйсан не хочется слушать никогда!﻿», «Какой бред от взрослой женщины. "Ой я вся такая эмансипированная и самодостаточная", а потом "женщина должна готовить! Иначе она бракованная". Ляйсан - это дорогая шуба на деревенском валенке», «"Пробег у женщины всегда виден". А у мужчины что не виден!?)) Вот до сих пор не могу понять и объяснить для себя весь сексизм нашего общества! Причем исходящий и от женщин в том числе. Как!? Это же абсурд», — возмущаются они.

«"Женские" и "мужские" обязанности? Что это? То есть мы с мужем отработали по 10 часов, пришли домой, и потом моя "обязанность" варить борщи, стирать, убирать, а его какая? Вбить гвоздь раз в году? Вы серьезно? То есть мы с ним когда-то родились два равных человека, потом одинаково ходили в садик, потом учились в школе, одинаково закончили университет, и потом БАЦ, я варю борщи после работы, а он *** чешет на диване. Так что ли?﻿», «Эх... как-то гаденько вышло. Росла себе девочка, добивалась чего-то. Всё сама да сама, а закончилось всё тем, что "женщина - это существо, с которым мужчине должно быть хорошо". Тут только руками развести остаётся. Неискренность тоже заметна и неприятна. Шихман молодец, очень сдержанно себя вела, хотя было заметно, что сильно несогласна иногда с Утяшевой», «С одной стороны Ляйсан интересная женщина, заслуживающая уважения. Но с другой стороны - сухая, строгая, наигранная, одинаковая в каждом интервью и самолюбивая. И откуда у нее это желание - всех научить, как жить. Почему она считает себя экспертом? Как-будто они с Волей - нравственные ориентиры. Целую жизнь прожить нужно, чтобы сказать, что ее семья идеальная. В общем неприятное впечатление»

«Я бы сходила на ее курсы по готовке борща за 20 минут, у меня обычно 2 часа на это уходит... Очень не уверена в том, что она своему семейству исключительно сама все готовит. В начале программы подумала: "и почему я ее так не люблю?", но в конце поняла... По степени неискренности напомнила Волочкову и интервью в программе "Школа злословия", только там ее раскатали по полной»

«Рада, что в комментариях столько здравомыслящих женщин! Правильно, любите себя и выбирайте в мужья любящего достойного мужчину, а не потребителя женских услуг. Все проблемы идут от заниженной самооценки, мужчину не удержишь борщами и постелью, если он тебя не уважает и не ценит. А он все чувствует и считывает отношение женщины к себе, и начнёт этим злоупотреблять рано или поздно»

Фото: instagram